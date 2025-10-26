A- A+

tênis João Fonseca brilha e conquista título inédito para o Brasil ao vencer ATP 500 da Basileia Na Suíça, brasileiro de 19 anos deixou para trás Alejandro Fokina e conseguiu feito inédito para o Brasil, além de entrar no top-30 do ranking da ATP

João Fonseca precisou de pouco mais de uma hora para estabelecer mais uma marca para o tênis brasileiro. Na tarde de domingo (horário local) na Basileia, na Suíça, ele derrotou o espanhol Alejandro Fokina, 18º no ranking da ATP por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e conquistou pela primeira vez um título ATP 500.

Ele foi o primeiro tenista brasileiro a alcançar o feito, já que a categoria foi instituída em 2009, e, com a pontuação, entrará no top-30 do ranking mundial.

Este é o quarto título de João Fonseca em seu primeiro ano no circuito profissional do tênis, e o mais relevante. Ele já havia vencido dois torneios Challenger 125, em Camberra-AUS, e Phoenix-EUA, em dezembro de 2024 e março deste ano; e em fevereiro, em Buenos Aires, ele conquistou o primeiro título, do nível ATP 250.

O planejamento da equipe de João Fonseca para o ano já está bastante encaminhado. A ideia era que o tenista terminasse a temporada entre os 40 melhores do circuito, mirando uma vaga como cabeça de chave no Australian Open.

A projeção ao vivo da ATP mostra o brasileiro na 28ª colocação. No primeiro Grand Slam do ano, o brasileiro precisava garantir pontos para evitar os confrontos mais duros nas primeiras rodadas.

Ele ainda terá duas oportunidades para ganhar mais posições no ranking: ele disputará o Masters 1000 de Paris, que começa na próxima segunda, e encerrará a temporada no ATP 250 de Atenas, em novembro.

O jogo

O brasileiro não se intimidou diante de um adversário bem melhor rankeado — Fonseca entrou no torneio como 42º do ranking, e não foi cabeç de chave — e que, apenas neste ano, disputou outras duas finais de torneios do tipo, embora sem vencer nenhuma.

Começando no serviço, João mostrou suas credenciais e garantiu os três primeiros pontos apenas como saque. Ele manteve a intensidade também na devolução, e abriu 3/0 com direito a uma quebra do serviço do adversário.

Depois disso, Fokina ficou mais ligado no jogo, e devolveu a quebra do serviço. Mas João estava implacável: o 19º melhor sacador da temporada, no ranking da ATP, disparava foguetes, e um dos saques chegou a marca de 232 km/h.

Para piorar ainda mais a situação do espanhol, o brasileiro estava com a recepção bastante calibrada — foram 15 winners, contra 4 de Fokina —, e emplacou mais uma quebras para vencer o primeiro set por 6/3.

Sem que o adversário pudesse sequer ensaiar uma reação, João Fonseca voltou para o segundo set já quebrando o serviço de Fokina no primeiro game. Ele confirmou seus games de saque — um deles, sem ceder um único ponto — e chegou perto de mais uma quebra, mas o adversário conseguiu salvar três break points e deixar o jogo aberto com uma parcial de 3/2.

Em um momento crucial da partida, Fokina demonstrou resiliência no sétimo game, o mais longo da partida, e conseguiu confirmar o serviço depois de salvar três brakpoints e deixar a parcial em 4/3.

O tenista de 19 anos administrou a vantagem e chegou ao último game sacando para a partida. Sem ceder nenhum ponto para o espanhol, ele fechou a parcial em 6/4 e conquistou o título inédito.

Veja também