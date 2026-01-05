A- A+

Tênis João Fonseca cai cinco posições no ranking da ATP após 1ª atualização no ano e ocupa 29º lugar Tenista brasileiro lida com uma lesão na região lombar e pode perder mais posições ao ficar fora de torneios disputados em janeiro

O brasileiro João Fonseca inicia a temporada 2026 do circuito internacional com uma ligeira queda no ranking da ATP.



O jovem tenista, que terminou o ano de 2025 em 24º lugar, caiu para a 29ª posição após a primeira atualização da lista dos melhores tenistas.

Fora da disputa do ATP 250 de Brisbane por causa de uma lesão na região lombar, o jovem carioca de 19 anos teve descontado 125 pontos do challenger de Camberra, disputado no ano passado entre os dias 30 de dezembro e 5 de janeiro.

Ele agora soma 1.510 pontos e foi ultrapassado nesta relação por Luciano Darden, Tallon Girekspoor, Learner Tien, Arthur Rinderknech e Cameron Norrie. O espanhol Carlos Alcaraz segue no topo da lista com 12.050 pontos seguido do italiano Jannik Sinner (11.500).

Em tratamento da contusão, Fonseca tem inscrição prevista no ATP 250 de Adelaide, também na Austrália. O torneio tem início no próximo dia 12 deste mês. A sua participação, no entanto, depende da recuperação na região lombar.

A sua ausência em Brisbane pode custar ainda a saída do tenista do Top 30 na próxima atualização. Para que isso não aconteça, ele precisará torcer contra três desses quatro tenistas: Frances Tiafoe, Brandon Nakashima, Stefanos Tsitsipas e Ugo Humbert.

CONFIRA O RANKING DA ATP:

1º - Carlos Alcaraz (ESP) - 12.050

2º - Jannik Sinner (ITA) - 11.500

3º - Alexander Zverev (ALE) - 5.105

4º - Novak Djokovic (SER) - 4.780

5º - Felix Auger-Aliassime (CAN) - 4.190

6º - Alex de Minaur (AUS) - 4.080

7º - Lorenzo Musetti (ITA) - 3.990

8º - Ben Shelton (EUA) - 3.960

9º - Taylor Fritz (EUA) - 3.840

10º - Jack Draper (GBR) - 2.990

11º - Alexander Bublik (CAZ) - 2.845

12º - Casper Ruud (NOR) - 2.750

13º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.710

14º - Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - 2.585

15º - Holger Rune (DIN) - 2.580

16º - Andrey Rublev (RUS) - 2.510

17º - Karen Khachanov (RUS) - 2.320

18º - Jakub Mensik (CZE) - 2.130

19º - Jiri Lehecka (CZE) - 2.075

20º - Tommy Paul (EUA) - 2.050

21º - Francisco Cerúndolo (ARG) - 2.035

22º - Flavio Cobolli (ITA) - 1.955

23º - Denis Shapovalov (CAN) - 1.665

24º - Luciano Darderi (ITA) - 1.579

25º - Tallon Griekspoor (HOL) - 1.565

26º - Learner Tien (EUA) - 1.540

27º - Arthur Rinderknech (FRA) - 1.527

28º - Cameron Norrie (GBR) - 1.523

29º - João Fonseca (BRA) - 1.510

30º - Frances Tiafoe (EUA) - 1.485

Veja também