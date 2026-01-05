João Fonseca cai cinco posições no ranking da ATP após 1ª atualização no ano e ocupa 29º lugar
Tenista brasileiro lida com uma lesão na região lombar e pode perder mais posições ao ficar fora de torneios disputados em janeiro
O brasileiro João Fonseca inicia a temporada 2026 do circuito internacional com uma ligeira queda no ranking da ATP.
O jovem tenista, que terminou o ano de 2025 em 24º lugar, caiu para a 29ª posição após a primeira atualização da lista dos melhores tenistas.
Fora da disputa do ATP 250 de Brisbane por causa de uma lesão na região lombar, o jovem carioca de 19 anos teve descontado 125 pontos do challenger de Camberra, disputado no ano passado entre os dias 30 de dezembro e 5 de janeiro.
Ele agora soma 1.510 pontos e foi ultrapassado nesta relação por Luciano Darden, Tallon Girekspoor, Learner Tien, Arthur Rinderknech e Cameron Norrie. O espanhol Carlos Alcaraz segue no topo da lista com 12.050 pontos seguido do italiano Jannik Sinner (11.500).
Em tratamento da contusão, Fonseca tem inscrição prevista no ATP 250 de Adelaide, também na Austrália. O torneio tem início no próximo dia 12 deste mês. A sua participação, no entanto, depende da recuperação na região lombar.
A sua ausência em Brisbane pode custar ainda a saída do tenista do Top 30 na próxima atualização. Para que isso não aconteça, ele precisará torcer contra três desses quatro tenistas: Frances Tiafoe, Brandon Nakashima, Stefanos Tsitsipas e Ugo Humbert.
CONFIRA O RANKING DA ATP:
1º - Carlos Alcaraz (ESP) - 12.050
2º - Jannik Sinner (ITA) - 11.500
3º - Alexander Zverev (ALE) - 5.105
4º - Novak Djokovic (SER) - 4.780
5º - Felix Auger-Aliassime (CAN) - 4.190
6º - Alex de Minaur (AUS) - 4.080
7º - Lorenzo Musetti (ITA) - 3.990
8º - Ben Shelton (EUA) - 3.960
9º - Taylor Fritz (EUA) - 3.840
10º - Jack Draper (GBR) - 2.990
11º - Alexander Bublik (CAZ) - 2.845
12º - Casper Ruud (NOR) - 2.750
13º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.710
14º - Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - 2.585
15º - Holger Rune (DIN) - 2.580
16º - Andrey Rublev (RUS) - 2.510
17º - Karen Khachanov (RUS) - 2.320
18º - Jakub Mensik (CZE) - 2.130
19º - Jiri Lehecka (CZE) - 2.075
20º - Tommy Paul (EUA) - 2.050
21º - Francisco Cerúndolo (ARG) - 2.035
22º - Flavio Cobolli (ITA) - 1.955
23º - Denis Shapovalov (CAN) - 1.665
24º - Luciano Darderi (ITA) - 1.579
25º - Tallon Griekspoor (HOL) - 1.565
26º - Learner Tien (EUA) - 1.540
27º - Arthur Rinderknech (FRA) - 1.527
28º - Cameron Norrie (GBR) - 1.523
29º - João Fonseca (BRA) - 1.510
30º - Frances Tiafoe (EUA) - 1.485