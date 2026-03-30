João Fonseca cai uma posição no ranking mas se mantém no Top 40; Sinner se aproxima de Alcaraz
Bia Haddad, por sua vez, agora ocupa o 70º posto com 942 pontos na atualização desta segunda-feira da WTA
Eliminado na segunda rodada do Masters de 1000 de Miami, o brasileiro João Fonseca perdeu uma posição na ranking com a atualização divulgada nesta segunda-feira. Com a queda, ele agora figura na 40ª posição. Já Jannik Sinner, vencedor do torneio realizado nos Estados Unidos, continua como número dois, mas acirrou a disputa pela liderança da lista da ATP.
Depois de estrear com vitória sobre o húngaro Fabian Maroszan, e deixar uma boa impressão em quadra, o jovem tenista carioca teve uma parada duríssima na segunda rodada e acabou eliminado pelo espanhol Carlos Alcaraz, atual melhor do mundo. Com a derrota, ele agora aparece atrás do chileno Alejandro Tabilo e contabiliza 1.115 pontos.
João Fonseca volta a entra em ação neste domingo e tem presença confirmada no Masters 1000 de Monte Carlo, competição que faz parte da gira do saibro. Ele também vai participar dos torneios de Madri e Roma e tem boas chances de dar a volta por cima na classificação, já que terá apenas 30 pontos para defender até disputa de Roland Garros.
Na temporada 2026, o carioca competiu em cinco torneios. Nos dez jogos que realizou, ele obteve cinco vitórias e cinco derrotas. O seu melhor resultado até aqui foi as oitavas de final em Indian Wells, quando se despediu da disputa ao para Sinner.
A atualização do ranking trouxe ainda outros cenários. Ao superar o checo Jirik Lehecka na decisão do Masters de Miami, Jannik Sinner encurtou a distância para Carlos Alcaraz. O italiano agora soma 12.400 pontos contra 13.590 do rival espanhol.
Outra alteração no Top-10 coloca agora o alemão Alexander Zverev em terceiro lugar. Semifinalista em Miami (perdeu para Sinner) ele ostenta agora 5.205 pontos e desbancou o sérvio Novak Djokovic (esteve fora do torneio) e aparece em quarto lugar (4 720).
Bia Haddad sofre queda na lista da WTA
Beatriz Haddad Maia vem sofrendo as consequências de uma temporada bem irregular. A número 1 do Brasil no tênis feminino perdeu uma colocação na lista da WTA e agora ocupa o 70º posto com 942 pontos na atualização desta segunda-feira.
A tenista paulistana fez ajustes no seu calendário e volta a entrar em ação no WTA 125 de Oeiras. O torneio, que será realizado no saibro, será disputado a partir de abril.