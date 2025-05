A- A+

Tênis João Fonseca chora com vitória em Roland Garros no aniversário da mãe: "esporte muito difícil" Tenista brasileiro foi à lágrimas após jogo duro com o francês Pierre-Hugues Herbert

O tenista brasileiro João Fonseca não segurou as lágrimas após a vitória por 3 sets a 0 sobre o francês Pierre-Hugues Herbert, que o levou à terceira rodada de Roland Garros — a primeira vez que ele chega neste estágio num grand slam na carreira.

Assistido pela avó e pela mãe, Roberta Fonseca, que faz aniversário nesta quinta, o jogador comemorou e chorou em entrevista à ESPN.

"É aniversário da minha mãe, minha avó também está aqui. Acho que eu fiquei mais emocionado quando ela entrou na quadra para me agradecer e eu vi ela chorando. Agradecer a toda a torcida que me acompanhou e que acreditou. Acho que nos últimos jogos foi muita pressão para o meu lado, então... tenho que agradecer à minha equipe, minha família por ter me ajudado. É emocionante mesmo, porque é um esporte muito difícil, mas eu sou novo e estou curtindo cada momento. Agradecer a todo mundo".

João e Herbert fizeram jogo duríssimo, de quase três horas de duração, com os dois primeiros sets decididos no tie-break. Agora, o brasileiro aguarda o vencedor do confronto entre o francês Gael Monfils e o inglês Jack Draper para conhecer seu adversário.

