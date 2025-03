João Fonseca comemora título em Phoenix pulando em piscina; veja vídeo

A- A+

O segundo título em um mês foi comemorado em grande estilo pelo brasileiro João Fonseca. O tenista pulou numa piscina para comemorar a conquista do Challenger de Phoenix sobre o cazaque Alexander Bublik, neste domingo. Assista:

O atleta ganhou companhia da equipe, que também pulou na piscina no momento de celebração. "Aqui é Brasil", ouve-se no vídeo.

Team Fonseca making a splash #ATPChallenger pic.twitter.com/1hkK5fBXaV — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) March 17, 2025

Esta foi a quarta vitória do brasileiro de 18 anos no circuito da ATP. Exatamente um mês atrás ele faturou o ATP 250 de Buenos Aires. No começo do ano, ele venceu também o Challenger de Canberra-AUS. E no ano passado, havia sido campeão do Challenger de Lexington-EUA.





O Challenger de Phoenix tem nível 175 no circuito da ATP, rendendo 175 pontos ao campeão. Com a vitória, João deve aparecer na 62ª posição do ranking a ser divulgado amanhã pela ATP, a melhor de sua carreira. Antes do torneio, João ocupava a 80ª colocação.

