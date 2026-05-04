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Tênis João Fonseca conhece possíveis adversários no Masters 1000 de Roma Cabeça de chave, brasileiro busca primeira vitória no torneio e pode enfrentar top-5 já na terceira fase

O brasileiro João Fonseca, atual número 29 do mundo, conheceu, nesta segunda-feira, seus possíveis adversários na caminhada no Masters 1000 de Roma, na Itália. Torneio será disputado entre os dias 6 e 17 de maio.

Assim como aconteceu em Madri, o tenista carioca, cabeça de chave da competição, entra direto na segunda fase e aguarda o vencedor do duelo entre o francês Valentin Royer (71º) e o sérvio Hamad Medjedovic (67º), que se enfrentam na primeira rodada. A chave principal começa na próxima quarta-feira e o brasileiro estreia na sexta ou no sábado.

Se avançar, João Fonseca pode ter pela frente na terceira fase o canadense Felix Aliassime, quinto colocado do ranking da ATP e quarto cabeça de chave. Ele estreia no torneio contra o vencedor do duelo entre o canadense Denis Shapovalov (37º) e o argentino Mariano Navone (44°).

Se o brasileiro e os tenistas mais bem ranqueados de cada chave avançarem ao longo da competição, João Fonseca ainda terá pelo caminho Valentin Vacherot (16º) nas oitavas, Daniil Medvedev (9º) nas quartas, Jannik Sinner (1º) na semifinal e Alexander Zverev (3º) ou Novak Djokovic (4º) na final.

Eliminado em sua estreia do Masters 1000 de Roma no ano passado — perdeu para o húngaro Fabian Marozsan —, o tenista carioca busca a primeira vitória em sua segunda participação no torneio.

João Fonseca chega à Itália após cair nas quartas de final do Masters de Monte Carlo, novamente nas quartas em Munique e na terceira rodada no Masters de Madri.

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