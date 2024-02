João Fonseca decide pelo tênis profissional dois dias após abrir mão de R$ 300 mil devido ao veto

A- A+

A promessa do tênis brasileiro João Fonseca decidiu virar profissional dois dias depois de abrir mão da premiação do Rio Open, onde chegou nas quartas de final. O tenista de 17 anos anunciou sua decisão nesta quinta-feira, através das redes sociais, e destacou que "o tênis profissional me chamou de uma maneira que eu simplesmente não poderia dizer não".

A decisão de virar profissional veio dois dias depois de abrir mão de 57.540 dólares (cerca de R$ 285 mil, na cotação atual) pela participação no Rio Open. João Fonseca não pôde pegar o dinheiro pois ainda tinha dúvidas sobre a sequência de sua carreria e se escolhesse entrar no tênis universitário dos Estados Unidos, precisaria manter o status de amador, ou seja, mesmo jogando o circuito profissional ele não poderia receber as premiações dos eventos.

Além disso, as regras do tênis universitário dos Estados Unidos determinam que os atletas só podem recolher 10 mil dólares (cerca de R$ 50 mil, na cotação atual) de premiação por ano, e qualquer excedente deve ser usado para fins de ajuda de custo, mas não a premiação total.

João tinha um acordo para jogar pela Universidade de Virgínia, mas precisava confirmar a intenção de jogar tênis universitário até junho deste ano. Com a decisão de se profissionalizar, o brasileiro poderá receber normalmente as premiações dos torneios a partir de hoje.

Confira o post de João Fonseca:

"Para os fãs e amantes de tênis do mundo todo, Gostaria de anunciar que renunciei a minha ida ao tênis universitário para me tornar tenista profissional. Foi uma decisão muito difícil que minha família e eu precisamos tomar, especialmente por eu ter sonhado em viver a vida universitária em Charlottesville, jogando o esporte que amo com um time e um técnico incrível. Porém, nos últimos meses, sinto que o tênis profissional me escolheu de uma maneira em que eu simplesmente não poderia dizer "não".

Gostaria de agradecer à University of Virginia e todas as pessoas envolvidas neste processo. Em nenhum momento me senti pressionado a escolher o tênis universitário. Todos vocês me deram o tempo que eu precisava, e eu realmente não poderia ser mais grato à UVA e ao Coach Andres Pedroso por isso. Sempre seguirei e torcerei por vocês, Cavaliers.

Mesmo não indo à universidade, acredito fortemente que é um caminho extremamente valioso e viável para os jovens tenistas que têm a ambição de se tornarem profissionais no futuro.

Por fim, gostaria de agradecer a todos pelo imenso apoio que venho recebendo."

