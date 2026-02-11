João Fonseca defende título entre favoritos no ATP 250 de Buenos Aires

A- A+

Um João Fonseca mais experiente e maduro. Não só dentro de quadra, mas também fora dela. Em uma sala de imprensa lotada, o brasileiro de 19 anos chamou a atenção por seu discernimento e “gastou” o espanhol antes de estrear no ATP 250 de Buenos Aires, onde venceu o seu primeiro título desse nível. Se entrou como azarão no ano passado, o jovem tenista tem agora status de estrela para encarar uma missão inédita: a defesa de uma conquista.

— Defender um título e ter essas experiências é para poucas pessoas, acho que é preciso curtir essas vivências, então vim aqui para desfrutar, tentar jogar o meu melhor tênis e tentar ganhar novamente — destacou o tenista.

Depois de folgar na primeira rodada, João tem pela frente um adversário que não traz boas lembranças: Alejandro Tabilo (71º), que se classificou ao ganhar do argentino Facundo Díaz Acosta (285º). Em 2024, o brasileiro perdeu de virada (4/6 7/6(5) 6/4) para o chileno nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, na Romênia. A possível revanche acontece hoje, não antes das 18h30 (de Brasília).





Além do fato de ser o atual campeão, o favoritismo de João é baseado no ranking. O número 33 do mundo é o terceiro cabeça de chave do torneio — atrás apenas do argentino Francisco Cerúndolo (19º) e do italiano Luciano Darderi (22º). Mas o início de temporada do brasileiro não foi como o esperado até aqui.

Caminho aberto

Por conta de uma sobrecarga na lombar durante a pré-temporada — problema que não o incomodava desde a adolescência —, João precisou desistir dos ATPs 250 de Brisbane-AUS e Adelaide-AUS, que antecederam o Australian Open. Ele fez o seu primeiro e único jogo no ano justamente no Grand Slam, em que perdeu para o americano Eliot Spizzirri (68º) na estreia. Na sua visão, inclusive, a pausa nos treinos e a falta de ritmo pesaram para a eliminação precoce em Melbourne.

— Não consegui ter um bom começo de ano por problemas físicos, mas agora já estou 100% e jogando em um nível satisfatório no saibro. Comecei treinando no Rio (de Janeiro) e agora consegui treinar nos últimos dias, então é muito bom estar aqui jogando um bom tênis — disse o brasileiro.

Com as desistências do italiano Lorenzo Musetti (5º) e do francês Gael Monfils, ex-top 6 e hoje 162º, as chaves de Buenos Aires e do Rio Open se enfraqueceram, o que, por sua vez, abre o caminho para João, enfim, emendar vitórias na temporada ao confirmar o seu favoritismo na gira sul-americana. Por outro lado, a ascensão meteórica na carreira aumenta o nível de exigência. Mas o brasileiro mostra lucidez para lidar com isso.

— Acho que (a pressão) é muito natural no Brasil. Quando olham para uma promessa ou um atleta fazendo coisas boas, já colocam pressão em qualquer esporte. Há gente falando bem, mas muitas outras falam mal. Vejo mais como uma forma de pensar em mim, no meu trabalho, por “não dever nada a ninguém”. Obviamente, treino para vencer, mas não posso ganhar todas as partidas — ressaltou.

