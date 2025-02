A- A+

TÊNIS João Fonseca derruba argentino em estreia no ATP 250 de Buenos Aires Brasileiro superou Tomas Martin Etcheverry por 2 sets a 0, com duplo 6/3

O brasileiro João Fonseca estreou com vitória no ATP 250 de Buenos Aires, nesta quarta-feira (12), na Argentina.

O tenista de apenas 18 anos superou o local Tomas Martin Etcheverry, atual 44º do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h25min de confronto, e assegurou seu lugar nas oitavas de final da competição disputada sobre o saibro.

A partida estava marcada para terça, mas foi adiada devido à chuva na capital argentina. Fonseca vinha de duas derrotas seguidas, a queda na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, e o revés no único jogo que disputou no confronto entre Brasil e França, pela Copa Davis, no dia 1º deste mês.

Nesta quarta, ele superou o rival argentino com evidente superioridade e resistiu à pressão da torcida argentina. O rival de 25 anos, mais experiente, já foi o 27º do ranking. Fonseca é o atual 99º do mundo.

Nas oitavas de final, o brasileiro vai enfrentar outro tenista da casa. Federico Coria (115º do mundo) avançou na chave ao superar o francês Hugo Gaston (91º) por 6/3 e 6/2. Fonseca e Coria, que entrou na chave como "lucky loser", nunca se enfrentaram no circuito.

Apesar da torcida contra, o brasileiro não demonstrou nervosismo nos primeiros games da partida e fez um duelo equilibrado até o sexto game, quando passou a dominar o set. Ele aproveitou o primeiro break point para faturar a quebra de saque e abrir vantagem no placar.

Ao sacar para fechar o set, Fonseca encarou seu primeiro break point e a pressão da torcida. Mas resistiu sem oscilar, evitou a quebra e fechou a parcial em seguida, esbanjando solidez em quadra.

O segundo set começou com pancadaria de fundo de quadra e seguidas bolas vencedoras do brasileiro (foram 34 ao longo da partida), que arrancava aplausos da torcida argentina. Neste ritmo, faturou outra quebra e fez 1/0. A vantagem, contudo, durou pouco porque o argentino devolveu a quebra logo no game seguinte.

Apesar disso, Fonseca seguia superior em quadra. No quinto game, teve oportunidade de nova quebra, mas não teve sucesso. A vantagem veio no sétimo game: 4/3. Superior tanto no fundo de quadra quanto na rede, o brasileiro encaminhou a vitória e a vaga nas oitavas de final, confirmando o bom momento no circuito



Veja também