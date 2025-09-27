A- A+

Tênis João Fonseca desiste do Masters 1000 de Xangai e encerra a temporada em 4 torneios na Europa Motivo da retirada da inscrição do tenista brasileiro não foi divulgado

Aguardado como uma das grandes atrações do Masters 1000 de Xangai, na China, que terá início nesta quinta-feira (2), João Fonseca, 19 anos, desistiu de participar do torneio. Não foi divulgado o motivo da retirada da inscrição do 42º colocado do ranking da ATP.

O jovem tenista brasileiro divulgou seu calendário com os próximos compromissos sem o giro pela Ásia, onde atualmente se encontram os nomes importantes da modalidade, como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - assim, ele vai direto para a Europa, onde participará do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, a partir de 13 de outubro.

Será a primeira competição de Fonseca neste nível desde Eastbourne, na Inglaterra, durante sua preparação para Wimbledon Na semana seguinte, ele viaja para Basileia, na Suíça, para o ATP 500, a partir de 20 de outubro.

De acordo com o planejamento de sua equipe, ainda no fim de outubro, Fonseca disputará o Masters 1000 de Paris, seu sétimo torneio deste nível no ano depois de Indian Wells, Miami, Madri, Roma, Canadá e Cincinnati. Sua melhor posição foi uma terceira rodada, obtida nos Abertos de Miami e Cincinnati.

Na sequência, o brasileiro encerra sua participação no circuito, a partir de 2 de novembro, no ATP 250 de Atenas, na Grécia, ou de Metz, na França. A jovem sensação do tênis ainda vai encarar Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, em um jogo de exibição, em Miami, no dia 8 de dezembro.

João Fonseca entrou em quadra pela última vez no torneio de exibição Laver Cup, nos Estados Unidos, onde derrotou o italiano Flavio Cobolli, 25º do mundo, por 2 sets a 0 e ajudou o Time Mundo a superar o Time Europa. Antes, liderou o Brasil no triunfo sobre a Grécia, em Atenas, pelo Grupo Mundial I da Copa Davis.

Confira o calendário de João Fonseca até o fim do ano:

A partir do dia 13 de outubro - ATP 250 de Bruxelas

A partir do dia 20 de outubro - ATP 500 de Basileia

A partir do dia 27 de outubro - ATP 1000 de Paris

A partir do dia 2 de novembro - ATP 250 de Atenas ou de Metz

Em 8 de dezembro - Miami Invitational - Fonseca x Alcaraz



