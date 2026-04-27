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TÊNIS João Fonseca deve voltar ao top-30 do ranking mesmo após queda na estreia em Madri; entenda Na 29ª posição, brasileiro precisa de combinação improvável para ser ultrapassado por dois adversários

Mesmo tendo sido eliminado em sua estreia no Masters 1000 de Madri, no último domingo, João Fonseca deve voltar ao top-30 do ranking da ATP. Como caiu na terceira rodada desta vez, superando a campanha do ano passado, quando perdeu na segunda, o brasileiro ganhou pontos e ocupa provisoriamente a 29ª posição.

Com isso, ele precisa de uma combinação improvável para ser ultrapassado por dois rivais que ainda competem na Espanha e deixar o posto entre os 30 primeiros da lista.

Quem tem mais chances de superar a pontuação de João Fonseca no ranking é Rafael Jodar, justamente o algoz do brasileiro em Madri e o único que pode ultrapassá-lo sem precisar chegar à final. O espanhol, atualmente na 34ª posição, passa o tenista carioca se for à semifinal. Mas, para isso, provavelmente terá que vencer o italiano Jannik Sinner, número um do mundo, em uma eventual quartas de final — ele jogará contra o britânico Cameron Norrie (18º) nas oitavas.

Ainda na parte de cima da chave, somente o tcheco Vit Kopriva (53º) pode superar João Fonseca com a campanha em Madri. Contudo, ele já irá enfrentar Jodar nas oitavas de final, nesta terça-feira. Ou seja, um dos dois será eliminado na próxima fase e, quem passar, pode ter que encarar Jannik Sinner.

Dessa forma, o brasileiro só não confirmará sua volta ao top-30 se Jodar ou Kopriva chegar à final contra um dos seis tenistas da parte de baixo da chave: Terence Atmane (49º), Alexander Blockx (61º), Stefanos Tsitsipas (75º), Daniel Vallejo (83º), Daniel Mérida (86º) e Nicolai Kjaer (121º). Um deles precisa ser finalista.

João Fonseca estreou no Masters 100 de Madri já na terceira rodada por conta da desistência de Marin Cilic horas antes da partida da fase anterior. O brasileiro, porém, viveu uma noite frustrante no último domingo.

Após um jogo disputado nos dois primeiros sets, o espanhol Rafael Jodar atropelou no terceiro e último set para confirmar a vitória.

O brasileiro escapou de um pneu no último set, ao vencer o sexto game, mas não conseguiu evitar derrota. Jodar venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6x7, 6x4 e 6x1.

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