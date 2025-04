João Fonseca diz que quer enfrentar Djokovic na estreia em Roland Garros

A- A+

Após um mês afastado do circuito, João Fonseca voltará aos treinos nesta semana, no Masters 1000 de Madri. Mas seu maior objetivo nesta temporada de saibro será jogar na chave principal de Roland Garros. E o tenista brasileiro já sabe quem quer enfrentar na futura estreia, em Paris, no fim de maio: Novak Djokovic.

"Quando começamos a entrar nestes grandes torneios, os Grand Slams, eu sempre digo ao meu técnico: 'Se eu for para o sorteio da chave principal, quero jogar contra o Djokovic', porque provavelmente será uma das últimas vezes. Espero que eu possa enfrentá-lo", disse o brasileiro de 18 anos, em entrevista ao site de Roland Garros.

"Gosto de jogar contra os primeiros colocados, gosto do desafio. Eu jogo sem pressão, então acho que posso jogar bem lá. Também gosto de jogar com a torcida, então é uma experiência que quero ter. Alguns jogadores vão querer jogar contra os 'mais fáceis' primeiro, mas eu quero jogar os mais emblemáticos."

Ex-número 1 do mundo, o sérvio é o recordista de títulos de Grand Slam, com 24 taças. Ele detém as principais marcas históricas do circuito masculino e ocupa atualmente o quinto posto do ranking. Para Fonseca, seria oportunidade de ouro enfrentar um rival com tantas conquistas na bagagem. "Eu adoraria enfrentar o Djokovic na primeira ou segunda rodada. Eu tentaria jogar meu melhor tênis, o resultado não importaria, eu apenas me divertiria."

Fonseca afirmou também que sua meta para sua primeira campanha como profissional em Roland Garros é alcançar a terceira rodada, fase que antecede às oitavas de final. "Estou crescendo rapidamente. Um dos meus objetivos é chegar à terceira rodada de um Grand Slam. Talvez seja em Roland Garros? Eu jogo bem no saibro, nasci no saibro, cresci no saibro, me sinto confiante", disse o carioca.

O brasileiro reiterou que sua maior meta é alcançar o topo do ranking. Mas ressaltou que tem um "caminho longo" até lá. "Minha meta para o futuro é ser o número 1, esse é o sonho, mas sei que ainda há um longo caminho a percorrer. Tenho de trabalhar ainda mais, passo a passo. Preciso ter mais experiências, como essa. Roland Garros será minha primeira entrada direta em um Grand Slam. Tudo isso me ajuda a me desenvolver, a evoluir, além de fazer o trabalho necessário. Acho que essa é a maneira de atingir os objetivos mais altos."

