TÊNIS João Fonseca e Bia Haddad conhecem seus adversários em Indian Wells Ambos, que não começaram bem a temporada, tentam mudar a história a partir do importante torneio americano

Únicos brasileiros na chave principal em Indian Wells, nos Estados Unidos, João Fonseca e Bia Haddad Maia conheceram, nesta segunda-feira (02), os seus adversários na estreia (datas ainda não foram definidas) do torneio americano, que começa na quarta, dia 4 de março.



Na chave masculina (Masters 1000), João, número 35 do mundo, desafia o belga Raphael Collignon (77º). No feminino (WTA 1000), Bia, 67ª do ranking, encara a espanhola Jessica Bouzas (50ª).

No fim de semana passado, João Fonseca foi campeão do torneio amistoso MGM Slam, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com regras especiais, o brasileiro derrotou na final o americano Reilly Opelka (69º).







Na temporada, entretanto, o jovem tenista de 19 anos não vem bem em simples. O melhor resultado foi avançar às oitavas de final do Rio Open (ATP 500). No mesmo torneio, ele e o compatriota Marcelo Melo foram campeões nas duplas.

Bia Haddad, por sua vez, disputou cinco torneios em 2026, mas ainda não passou da primeira rodada, perdendo na estreia em Adelaide (Austrália), Australian Open (Grand Slam australiano), Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), Doha (Catar) e Mérida (México).

