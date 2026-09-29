João Fonseca é confirmado no Rio Open pelo quinto ano consecutivo

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João Fonseca foi confirmado na disputa do Rio Open de 2027 nesta terça-feira, 29, sua quinta participação consecutiva na competição. Ele é o terceiro tenista confirmado na disputa, após o italiano Flavio Cobolli e o norueguês Casper Ruud.



"Estou muito feliz em já confirmar que vou jogar o Rio Open no ano que vem. Estou super curioso para ver a estrutura nova toda pronta, com um estádio maior e fazer parte da nova história desse torneio que é muito especial pra mim. Espero encontrar todo mundo lá", afirmou o carioca de 20 anos.





Fonseca realizou sua estreia no circuito profissional da ATP justamente no Rio Open, em 2023. Na ocasião, ele recebeu um convite da organização do evento e participou da chave principal de simples, onde foi superado pelo eslovaco Alex Molcan.



Sua melhor campanha ocorreu logo no ano seguinte, quando alcançou as quartas de final e acabou eliminado pelo argentino Mariano Navone. Já em 2025, o brasileiro parou na primeira rodada, diante do francês Alexandre Müller.



João vem de uma queda na segunda rodada da edição passada, ocasionada pela derrota para o peruano Ignacio Buse. No momento, ele vive um processo de recuperação física e abriu mão de participar da gira asiática do circuito.

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