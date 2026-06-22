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Tênis João Fonseca é confirmado no UTS Rio em julho no Maracanãzinho Criado pelo treinador francês Patrick Mouratoglou, torneio será disputado entre 16 e 18 de julho, com a presença de tenistas do top 30, como o britânico Cameron Norrie e o argentino Fernando Cerúndolo

O tenista João Fonseca está confirmado na primeira edição do UTS Rio, que será realizado entre os dias 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho.

Principal nome do tênis brasileiro da atualidade, o carioca se junta a outros sete jogadores que participarão do torneio que foge ao padrão tradicional do esporte.

Entre eles estão o argentino Francisco Cerúndolo, o britânico Cameron Norrie, o francês Ugo Humbert e o australiano Nick Kyrgios.

João Fonseca retorna ao Rio após a boa gira no saibro. Ele venceu Novak Djokovic em Roland Garros e chegou às quartas de final do Grand Slam francês.

Atual 25º de mundo, ele ficou com o vice-campeonato do torneio de dupla do ATP 500 de Halle, neste domingo, ao lado do alemão Daniel Altmaier.

Criado pelo treinador francês Patrick Mouratoglou, o Ultimate Tennis Showdown (UTS) é um circuito internacional disputado fora do calendário oficial do tênis.

A competição aposta em partidas mais curtas, divididas em quartos cronometrados, com regras adaptadas para acelerar o ritmo do jogo e aproximar o público dos atletas.

Além da dinâmica em quadra, o UTS se diferencia pela atmosfera mais interativa, com entrevistas durante os jogos, liberdade maior de comunicação entre jogadores e torcida e um ambiente inspirado em entretenimento esportivo.

O formato já passou por países da Europa, Estados Unidos e Ásia, reunindo nomes importantes do ranking mundial, como Andrey Rublev, Casper Ruud, Ben Shelton, Alexander Zverev, entre outros.

A etapa do Rio de Janeiro será a primeira realizada no Brasil e faz parte da expansão global do circuito, que busca atrair novos públicos e modernizar a experiência do tênis ao vivo.

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