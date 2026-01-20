A- A+

TÊNIS João Fonseca é derrotado por Spizzirri e se despede do Australian Open na primeira rodada Duelo, realizado em Melbourne, foi marcado pela disputa acirrada entre os tenistas e oscilações de desempenho

João Fonseca foi derrotado por Eliot Spizzirri na madrugada desta terça-feira (20) e se despediu do Australian Open 2026 ainda na primeira rodada.

O duelo, realizado em Melbourne, foi marcado pela disputa acirrada entre os tenistas e oscilações de desempenho. O brasileiro reclamou de dores na perna esquerda e acabou perdendo para o americano, 85º no ranking mundial, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2, em 2h38min de partida.

Este foi o primeiro jogo de Fonseca em 2026, que não entrava em quadra de maneira oficial quase três meses. Ele desistiu dos ATPs 250 de Adelaide e Brisbane, no começo de janeiro, por causa de dores na região lombar. Trata-se da primeira eliminação do carioca em uma rodada de estreia em um Grand Slam. No ano passado, ele chegou, pelo menos, ao segundo jogo de cada torneio.

Com a derrota em Melbourne, João Fonseca completou 84 dias sem vencer uma partida oficial. A última vitória aconteceu no dia 28 de outubro, quando superou o canadense Denis Shapovalov, por 2 a 1, na primeira rodada dos Masters 1000 de Paris, na França. O brasileiro atualmente ocupa a 32ª posição do ranking da ATP.

O set inicial foi equilibrado. Spizzirri abriu o placar, mas apesar de Fonseca ter conseguido o 15-15, uma sequência de erros do brasileiro deu o primeiro game ao americano.

O carioca respondeu rapidamente no game seguinte: um ace, uma bola na rede de Eliot e um forehand para fora do adversário, confirmou o serviço por 40-0. A tensão cresceu no décimo game; após cinco igualdades, o americano levou a melhor e fechou a parcial em 6-4

Fonseca iniciou o segundo set com maior agressividade. No primeiro game, aproveitou uma dupla falta e erros não forçados de Spizzirri para conquistar o breakpoint. O brasileiro confirmou a vantagem no game seguinte.

Apesar de Spizzirri ter disparado três aces seguidos para vencer o 3º game por 40-15, Fonseca manteve o ritmo. No quinto game, após um rali de 16 trocas, o brasileiro conquistou um novo breakpoint. Com erros constantes do americano, o carioca ampliou para 5-2 e fechou o set de forma impecável, com um game de pouco mais de 1 minuto, alcançando o 6-2.

O cenário mudou na terceira parcial. Fonseca teve pouca presença em quadra, conseguindo vencer apenas o segundo game. Spizzirri dominou e com sequências rápidas de 40-0 nos games finais, o fechou em 6-0.

Fonseca começou pontuando no quarto set, vencendo o primeiro game por 40-15. Mas, ao abrir o segundo game, o brasileiro sentiu o pé esquerdo. Spizzirri voltou à vantagem, vencendo três games seguidos por 40-15.

No quinto game, Fonseca tentou reagir, mas o americano confirmou a vantagem. O brasileiro solicitou atendimento médico para dores na perna esquerda e, mesmo tentando seguir na partida, não conseguiu reverter o placar. A partida encerrou com parciais finais de 15-40, 40-15 e 40-A a favor do americano.

Veja também