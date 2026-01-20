Ter, 20 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça20/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TÊNIS

João Fonseca é derrotado por Spizzirri e se despede do Australian Open na primeira rodada

Duelo, realizado em Melbourne, foi marcado pela disputa acirrada entre os tenistas e oscilações de desempenho

Reportar Erro
Após perder para Eliot Spizzirri na 1ª rodada, João Fonseca foi eliminado do Australian OpenApós perder para Eliot Spizzirri na 1ª rodada, João Fonseca foi eliminado do Australian Open - Foto: William West/AFP

João Fonseca foi derrotado por Eliot Spizzirri na madrugada desta terça-feira (20) e se despediu do Australian Open 2026 ainda na primeira rodada.

O duelo, realizado em Melbourne, foi marcado pela disputa acirrada entre os tenistas e oscilações de desempenho. O brasileiro reclamou de dores na perna esquerda e acabou perdendo para o americano, 85º no ranking mundial, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2, em 2h38min de partida.

Este foi o primeiro jogo de Fonseca em 2026, que não entrava em quadra de maneira oficial quase três meses. Ele desistiu dos ATPs 250 de Adelaide e Brisbane, no começo de janeiro, por causa de dores na região lombar. Trata-se da primeira eliminação do carioca em uma rodada de estreia em um Grand Slam. No ano passado, ele chegou, pelo menos, ao segundo jogo de cada torneio.

Leia também

• João Fonseca desiste do ATP de Adelaide e segue fora no início da temporada

• João Fonseca cai cinco posições no ranking da ATP após 1ª atualização no ano e ocupa 29º lugar

• João Fonseca e Hugo Calderano, astros do esporte brasileiro, revelam desejos para 2026

Com a derrota em Melbourne, João Fonseca completou 84 dias sem vencer uma partida oficial. A última vitória aconteceu no dia 28 de outubro, quando superou o canadense Denis Shapovalov, por 2 a 1, na primeira rodada dos Masters 1000 de Paris, na França. O brasileiro atualmente ocupa a 32ª posição do ranking da ATP.

O set inicial foi equilibrado. Spizzirri abriu o placar, mas apesar de Fonseca ter conseguido o 15-15, uma sequência de erros do brasileiro deu o primeiro game ao americano.

O carioca respondeu rapidamente no game seguinte: um ace, uma bola na rede de Eliot e um forehand para fora do adversário, confirmou o serviço por 40-0. A tensão cresceu no décimo game; após cinco igualdades, o americano levou a melhor e fechou a parcial em 6-4

Fonseca iniciou o segundo set com maior agressividade. No primeiro game, aproveitou uma dupla falta e erros não forçados de Spizzirri para conquistar o breakpoint. O brasileiro confirmou a vantagem no game seguinte.

Apesar de Spizzirri ter disparado três aces seguidos para vencer o 3º game por 40-15, Fonseca manteve o ritmo. No quinto game, após um rali de 16 trocas, o brasileiro conquistou um novo breakpoint. Com erros constantes do americano, o carioca ampliou para 5-2 e fechou o set de forma impecável, com um game de pouco mais de 1 minuto, alcançando o 6-2.

O cenário mudou na terceira parcial. Fonseca teve pouca presença em quadra, conseguindo vencer apenas o segundo game. Spizzirri dominou e com sequências rápidas de 40-0 nos games finais, o fechou em 6-0.

Fonseca começou pontuando no quarto set, vencendo o primeiro game por 40-15. Mas, ao abrir o segundo game, o brasileiro sentiu o pé esquerdo. Spizzirri voltou à vantagem, vencendo três games seguidos por 40-15.

No quinto game, Fonseca tentou reagir, mas o americano confirmou a vantagem. O brasileiro solicitou atendimento médico para dores na perna esquerda e, mesmo tentando seguir na partida, não conseguiu reverter o placar. A partida encerrou com parciais finais de 15-40, 40-15 e 40-A a favor do americano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter