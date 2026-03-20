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TÊNIS João Fonseca é eliminado por Alcaraz na 2ª rodada em Miami Número 1 do mundo, Carlos Alcaraz se manteve inabalável diante dos gritos de "Fonseca, Fonseca" da torcida adversária

O tenista brasileiro João Fonseca foi eliminado pelo espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, nesta sexta-feira (20), na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, o primeiro confronto oficial entre os dois jogadores.

A partida, sem dúvida a mais aguardada do dia, foi vencida por Alcaraz com um duplo 6-4, após 1 hora e 35 minutos de jogo.

O favoritismo do espanhol se confirmou na quadra principal do Hard Rock Stadium, onde uma numerosa torcida brasileira criou uma atmosfera vibrante, que lembrava mais a de um estádio de futebol do que a de uma quadra de tênis.

Alcaraz, já um veterano experiente aos 22 anos, se manteve inabalável diante dos gritos de "Fonseca, Fonseca" vindos da torcida adversária. Ao contrário: ele pareceu desfrutar do clima.

O espanhol mostrou a distância que ainda o separa de seu adversário de 19 anos. Empregando seu vasto repertório de golpes, ele neutralizou de forma inteligente a perigosa direita do adversário, variando a altura, a velocidade e os efeitos. Ele também soube jogar melhor nos momentos decisivos da partida.

Já no terceiro game do primeiro set, ele aproveitou seu primeiro break point com uma bela devolução de direita cruzada para ficar em vantagem.

Fonseca tentou reagir, mas Alcaraz acelerou o ritmo sempre que sentia que sua vantagem estava ameaçada, acabando por fechar o primeiro set com um espetacular game em que não perdeu pontos.

A torcida brasileira incentivou Fonseca e continuou acreditando na vitória, mas o prodígio de El Palmar pisou no acelerador mais uma vez, garantindo uma quebra imediata no segundo set, selada com uma belíssima deixada.

Fonseca se manteve firme na partida e conquistou um break point no sexto game, mas devolveu o segundo saque de Alcaraz diretamente na rede.

Com o perigo afastado, o número 1 do mundo se concentrou nos games em que sacou e não enfrentou mais dificuldades até garantir a classificação para a terceira rodada.

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