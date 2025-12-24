Qua, 24 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta24/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Desejos

João Fonseca e Hugo Calderano, astros do esporte brasileiro, revelam desejos para 2026

Atletas tiveram um ano com muitas emoções e conquistas e 2025

Reportar Erro
João Fonseca viveu fortes emoções em 2025João Fonseca viveu fortes emoções em 2025 - Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

Destaques do esporte brasileiro em 2025, o tenista João Fonseca e o mesatenista Hugo Calderano revelaram, em entrevista para a "Veja Rio" seus desejos e objetivos para 2026.

Leia também

• João Fonseca x Alcaraz: venda de ingressos para partida em São Paulo começa nesta terça (23)

• Calderano lança clube para prática de tênis de mesa no Rio e reflete sobre conquistas do ano

"Pretendo entrar no top15 mundial. É uma ousadia, mas estou pensando grande. Também vou buscar resultados constantes, sem altos e baixos", disse João, de 19 anos, número 24 do mundo.

O prodígio também planeja bastante coisa para sua pessoal. "No tempo livre, quero aprender italiano, fazer um curso de pôquer e gerir meu dinheiro."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Hugo Calderano (@hugocalderano)

Calderano, terceiro colocado no ranking mundial do tênis de mesa, pede pela ajuda divina. "Saúde física e mental é meu desejo mais importante para 2026. Ter um ano sem lesões, e poder competir em paz, na minha melhor forma, me divertindo e aproveitando cada momento."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter