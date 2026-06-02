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TÊNIS João Fonseca e Jakub Mensik em Roland Garros: saiba horário e onde assistir ao jogo Confronto entre o brasileiro e o tcheco é o último do dia na Quadra Philippe-Chatrier

O tenista João Fonseca, de 19 anos, enfrenta o tcheco Jakub Menšík, atual número 27 do mundo em disputa nas quartas de final de Roland Garros, nesta terça-feira (2). Os dois brigam para uma vaga na semifinal do torneio.

O jogo de João Fonseca é o último do dia na Quadra Philippe-Chatrier, a principal de Roland Garros. Dessa forma, ela não começará antes das 15h15, no horário de Brasília. A transmissão será da ESPN2 e Disney+ Premium.

Aos 19 anos, Fonseca já garantiu a melhor campanha de sua carreira em torneios de Grand Slam e se tornou o primeiro brasileiro desde Gustavo Kuerten, em 2004, a alcançar as quartas de final da chave masculina de simples em Roland Garros.





Na última semana, o brasileiro eliminou nomes de peso da disputa. A começar por Novak Djokovic, de quem ganhou de virada por 3 sets a 2, após sair perdendo por 2 sets a 0, na sexta-feira (29). No domingo (31), foi a vez de vencer Casper Ruud, superando por 3 a 1 o norueguês duas vezes vice-campeão do torneio.

Caso avance, João terá pela frente um desafio ainda maior. A fase seguinte podem reservar um confronto contra o alemão Alexander Zverev, atual número 2 do mundo e um dos principais candidatos ao título. Zverev chega às quartas após eliminar o holandês Jesper de Jong e enfrentará o espanhol Roberto Jodar por uma vaga entre os quatro melhores.

Caminho de João Fonseca até a final

Quartas de final: Jakub Mensik (27º do mundo)

Semifinal: vencedor de Alexander Zverev x Roberto Jodar

Final: adversário vindo da metade superior da chave

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