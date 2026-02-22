A- A+

Os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo conquistaram o título do Rio Open após superarem o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 10/8, na tarde deste domingo (21) na quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club Brasileiro, que fica na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Após a conquista, Marcelo Melo destacou o sucesso da sua parceria com o jovem João Fonseca, que foi formada dias antes do início do torneio de duplas: “Uma semana fantástica. Obrigado João, você é um cara extremamente especial. Fique tranquilo, vá passo a passo, que, com certeza, você conquistará ainda mais”.

Já o jovem carioca de 19 anos de idade celebrou o título de duplas, mas deixou claro que ainda deseja, no futuro, triunfar nas simples: “Só tenho a agradecer ao Marcelo. Tenho uma história muito legal, mas ainda vou conquistar o torneio de simples do Rio Open. Hoje ganhei nas duplas, o que já é um grande feito”.

O título nas duplas serve como uma espécie de prêmio de consolação para João Fonseca, que ficou de fora da disputa de simples após ser surpreendido, na última quinta-feira (19), pelo peruano Ignácio Buse. O brasileiro foi derrotado pelo 91º do mundo em simples por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 4/6, nas oitavas de final do Rio Open.

Já Marcelo Melo conquistou o título de duplas da competição pela segunda vez na história, após vencer em 2025 ao lado de Rafael Matos. O mineiro também foi vice-campeão da competição de duplas nos anos de 2014 e de 2023.

O Rio Open é um torneio nível ATP 500, o terceiro em importância no circuito, que dá 500 pontos ao campeão no ranking. Apenas os eventos de nível ATP 1000 e os Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) têm peso maior.

