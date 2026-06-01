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TÊNIS João Fonseca em Roland Garros: saiba horário e onde assistir ao próximo jogo do tenista brasileiro Confronto contra o tcheco Jakub Menšík é o último do dia na Quadra Philippe-Chatrier

Antes da Copa do Mundo de 2026, os brasileiros estão unidos para torcerem pelo compatriota João Fonseca em Roland Garros. O tenista de 19 anos está nas quartas de final de Roland Garros e enfrentará, nesta terça-feira, o tcheco Jakub Menšík, atual número 27 do mundo, por uma vaga na semifinal do torneio.



O jogo de João Fonseca é o último do dia na Quadra Philippe-Chatrier, a principal de Roland Garros. Dessa forma, ela não começará antes das 15h15, no horário de Brasília. A transmissão será da ESPN2 e Disney+ Premium.

Aos 19 anos, Fonseca já garantiu a melhor campanha de sua carreira em torneios de Grand Slam e se tornou o primeiro brasileiro desde Gustavo Kuerten, em 2004, a alcançar as quartas de final da chave masculina de simples em Roland Garros.

Caso avance, João terá pela frente um desafio ainda maior. A fase seguinte podem reservar um confronto contra o alemão Alexander Zverev, atual número 2 do mundo e um dos principais candidatos ao título. Zverev chega às quartas após eliminar o holandês Jesper de Jong e enfrentará o espanhol Roberto Jodar por uma vaga entre os quatro melhores.

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