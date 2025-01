A- A+

Tênis João Fonseca enfrenta argentino em estreia do qualificatório do Aberto da Austrália Joia do tênis brasileiro vem de título no Challenger de Camberra, na última semana

Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca vai enfrentar o argentino Frederico Augustín Gómez na primeira rodada da fase qualificatória do Aberto da Austrália, conforme definido neste domingo (05) pela organização do torneio, o primeiro Grand Slam do ano. O adversário do carioca de 18 anos é o cabeça de chave número 29 e 137º do ranking.

A partida está marcada para as 20h (de Brasília) desta segunda-feira (06). Em caso de vitória sobre Gómez, Fonseca encara o vencedor do duelo entre Coleman Wong, de Hong Kong, e o casaque Dimitry Popko. Para assegurar vaga na chave principal, há ainda uma terceira rodada, na qual os potenciais adversários são o argentino Thiago Agustín Tirante, o austríaco Jurij Rodionov, o francês Titouan Droguet e o britânico Jan Choinski.

É a primeira vez que João Fonseca tentará disputar profissionalmente o Aberto da Austrália, mas ele já conhece a competição. Em 2023, participou do torneio juvenil e foi vice-campeão de duplas, em parceria com o belga Alexander Blockx

Na atualização do ranking da ATP desta segunda-feira, dia de sua estreia no quali do Major australiano, o carioca, atual número 145 do mundo, deve subir para a 113ª posição. A escalada se dá em razão do título do Challenger de Camberra conquistado na madrugada de sábado. Nos últimos dias de 2024, ele venceu o Next Gen, torneio que reúne jovens promissores da modalidade.

O Brasil tem mais quatro representantes no quali do Aberto da Austrália, e três deles jogam já neste domingo. Gustavo Heide enfrenta o sérvio Laslo Djere, às 20h (de Brasília). Mais tarde, às 23h30, Thiago Monteiro encara o australiano Jason Kubler e Laura Pigossi duela com a espanhola Guimar Zuleta de Reales. Na segunda, além de Fonseca, joga Felipe Melingeni, em partida contra o francês Clemente Chidekh.

São apenas dois os representantes do Brasil com vaga direta na chave principal: Beatriz Haddad Maia, número 17 do mundo, e Thiago Wild, ocupante da 74ª colocação do ranking mundial.

