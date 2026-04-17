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TÊNIS João Fonseca enfrenta Ben Shelton, número 6 do mundo, por vaga nas semifinais do ATP de Munique Jogo entre tenistas brasileiro e americano é o terceiro do dia na Alemanha

João Fonseca entre em quadra, nesta sexta-feira, para disputar uma vaga na semifinal do ATP 500 de Munique, na Alemanha. O brasileiro de 19 anos enfrentará o americano Ben Shelton, número 6 do ranking mundial.

A partida está marcada para "não antes" de 8h20, de acordo com a organização do torneio. Por ser o terceiro confronto do dia na quarta, a previsão é de que comece por volta de 9h (de Brasília). Antes, Cobolli x Kopriva e Zverev x Cerundolo abrem o dia.

O jogo entre João Fonseca e Ben Shelton tem transmissão ESPN2, Disney+ Premium e Tennis TV.





O brasileiro vem de vitórias sobre o chileno Alejandro Tabilo e diante do francês Arthur Rinderknech. Fonseca venceu os dois jogos por 2 sets a 0. Shelton é o cabeça de chave de número 2 do torneio e eliminou Emilio Nava e Alexander Blockx.

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