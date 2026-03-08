João Fonseca enfrenta o americano Tommy Paul em Indian Wells neste domingo (8)

A- A+

João Fonseca vai enfrentar americano Tommy Paul pelo Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, neste domingo, na Quadra 1 por volta das 23h10 (de Brasília), horário sujeito a alterações. O brasileiro avançou de fase após superar um duro duelo contra o russo Karen Khachanov no sábado pela segunda rodada do torneio.



Número 24 do ranking da ATP, o americano chega para a partida depois de superar o belga Zizou Bergs por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.



Fonseca atualmente está na 35ª colocação mundial. Ele chega para o duelo com Tommy Paul depois de suar para derrotar Khachanov por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 7/6 e 6/4), em um jogo de duas horas e 15 minutos de duração.

A rivalidade entre Fonseca e o americano dá lugar à amizade. Após passar de fase, João declarou que tem uma relação de parceria com Paul, com quem já treinou por diversas vezes. "É um amigo meu do tour, conheço ele bem, vai ser um belíssimo jogo", disse o brasileiro.



Eles já se enfrentaram uma vez, em 2025, e o americano levou a melhor por 2 a 1.

