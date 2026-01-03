João Fonseca enfrenta Reilly Opelka na estreia do ATP 250 de Brisbane
Brasileiro de 19 anos fará o seu primeiro jogo em 2026 na próxima segunda-feira (5)
João Fonseca já conhece o adversário de sua estreia na temporada 2026. Após o sorteio realizado neste sábado, o brasileiro vai enfrentar o americano Reilly Opelka na primeira rodada do ATP 250 de Brisbane, na Austrália.
O torneio começa na próxima segunda-feira, e a programação detalhada das partidas ainda será divulgada.
Atual número 24 do ranking mundial, Fonseca encara Opelka, de 28 anos, que ocupa a 52ª posição. Este será o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional. O brasileiro, de 19 anos, entra na competição como o sexto cabeça de chave.
Em caso de vitória na estreia, João Fonseca enfrentará nas oitavas de final o vencedor do duelo entre o alemão Daniel Altmaier, número 46 do mundo, e um tenista vindo do qualifying.
Um eventual avanço às quartas de final pode colocar o brasileiro frente a frente com Daniil Medvedev, atual 13º do ranking e principal favorito ao título em Brisbane.
A chave ainda reserva, em uma possível semifinal, o tcheco Jiri Lehecka, 18º do mundo. Do outro lado da chave, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina aparece como favorito para chegar à decisão.
O número 14 do ranking já foi derrotado duas vezes por João Fonseca, incluindo a final do ATP 500 da Basileia, maior título da carreira do brasileiro até o momento.
Possível caminho de João Fonseca em Brisbane:
1ª rodada - Reilly Opelka (EUA, 52º)
Oitavas de final - Daniel Altmaier (ALE, 46º) ou qualifier
Quartas de final - Daniil Medvedev (RUS, 13º)
Semifinal - Jiri Lehecka (TCH, 18º)
Final - Alejandro Davidovich Fokina (ESP, 14º)