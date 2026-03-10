A- A+

Tênis João Fonseca enfrenta Sinner em Indian Wells, no maior desafio da carreira do tenista brasileiro Duelo acontece nesta terça-feira (10), válido pelas oitavas de final

O jovem brasileiro João Fonseca terá, nesta terça-feira (10), o seu maior desafio não sua promissora carreira. Em duelo válido pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, o confronto será diante do italiano Jannik Sinner, atual número 2 do ranking da ATP, a partir das 22h.

Após um início na temporada que começou um pouco inconstante, João conseguiu finalmente construir uma sequência de vitórias. A campanha na quadra dura iniciou com vitória diante do belga Raphael Collingnon na primeira rodada.

A partir daí, Fonseca não teve mais moleza e passou a entrar em quadra como azarão. Diante do russo Karen Khachanov, número 16 do mundo, apesar do forte saque do adversário, o brasileiro soube se adaptar ao jogo e venceu por 2 sets a 1, de virada.

Já na terceira rodada, diante do americano Tommy Paul, que atualmente ocupa a 24ª posição do ATP, João Fonseca não teve grandes dificuldades e apresentou um jogo sólido para vencer por 2 sets a 0.

Desafio

O nível de dificuldade segue crescendo em Indian Wells. Dessa vez, o confronto será diante do Jannik Sinner, atual número 2 do mundo e reconhecido como um dos grandes nomes da nova geração do esporte ao lado do espanhol Carlos Alcaraz.

Esse será o primeiro jogo do carioca contra a estrela internacional. Nunca em sua curta carreira, João enfrentou um atleta tão bem rankeado.

Em termos de nome, os maiores desafios do atleta até aqui, em jogos oficiais, foram diante de atletas que circulam o top-10 da ATP, como nos casos de Andrey Bublik, Alex de Minaur, Jack Draper e Taylor Fritz.

João Fonseca x Jannik Sinner - saiba onde assistir

Data: 10/03

Local: Indian Wells/Califórnia/EUA

Horário: a partir das 22h

Transmissão: ESPN 2



