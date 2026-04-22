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Tênis João Fonseca enfrentará ex-número 3 do ranking na estreia de Masters 1000 de Madri; saiba dia e hora Por ser cabeça-de-chave, brasileiro estreia somente na segunda rodada da competição

O brasileiro João Fonseca já sabe quem será o seu adversário na estreia do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Cabeça-de-chave pela primeira vez em um torneio Masters 1000, o jovem tenista de 19 terá pela frente o croata Marin Čilić, ex-número 3 do ranking mundial, que venceu o belga Zizou Bergs, nesta quarta-feira, por 2 sets a 1.

Čilić é um dos grandes ídolos do esporte croata e tem um título de Grand Slam na carreira. Ele venceu o US Open de 2014, contra o japonês Kei Nishikori. Além disso, o tenista de 37 anos conquistou a medalha de prata em duplas nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Atualmente, Čilić é o 51º no ranking ATP, mas sua melhor posição veio em janeiro de 2018, quando assumiu o terceiro lugar. Apesar de ser um campeão de Grand Slam, o croata ganhou apenas um torneio ATP Masters 1000, o de Cincinnati 2016.

A partida entre Čilić e o brasileiro acontecerá na próxima sexta-feira, em horário a ser definido. Como é cabeça-de-chave, João Fonseca descansará na primeira rodada e só irá estrear no Masters 1000 de Madri nesta segunda fase. Além disso, ele também fugiu de possíveis duelos com rivais do topo do ranking nos jogos inicias.

A projeção de adversários rodada a rodada até uma possível final pode fazer Fonseca encarar Alex de Minaur ou Rafael Jodar na 2ª rodada, um 3º encontro com Arthur Rinderknech pelas quartas de final e até um duelo diante do italiano Jannik Sinner nesta mesma fase.

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