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TÊNIS João Fonseca enfrentará número 3 do mundo nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo Alexander Zverev será o adversário do brasileiro na próxima fase do torneio

Classificado para as quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo após vencer o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 0, o brasileiro João Fonseca não terá vida fácil na próxima fase do torneio. Isso porque o jovem tenista, 40º no ranking mundial, enfrentará o alemão Alexander Zverev, número 3 do ranking da ATP.

Zverev venceu o belga Zizou Bergs, número 47 do ranking, nesta quinta-feira, por 2 sets a 0, parciais 6/3 e 7/5, em partida que acabou quase uma hora depois da vitória de João Fonseca. O brasileiro, agora, terá um desafio enorme em sua primeira disputa de quartas de final de um Masters 1000 na carreira.

Vale lembrar que as últimas duas derrotas de João Fonseca neste temporada foram para Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, números 1 e 2 do ranking ATP, respectivamente. Agora, ele terá a oportunidade de encarar o terceiro colocado.

João Fonseca classificado

João Fonseca dominou o seu adversário no confronto desta quinta-feira. Sem dar chances de quebras em seus serviços — ele só cedeu três pontos durante seus saques —, o brasileiro conseguiu uma quebra na reta final do primeiro set e fez 5/3 em Matteo Berrettini. Sacando para o jogo, o jovem tenista mais uma vez foi preciso e fechou o set do mesmo jeito que abriu, com uma ace: 6/3.

O segundo set foi marcado pelas quebras de serviço. João Fonseca conseguiu uma logo no terceiro game para abrir 2/1, mas foi superdo por Berrettini troco logo na sequência: 2/2. Quebrado pela primeira vez na partida, o brasileiro cresceu e venceu quatro games seguidos para fechar o jogo em 6/2.

Fonseca é o primeiro brasileiro a chegar às quartas de final de um Masters 1000 desde Thomaz Bellucci em Madri, em 2011, e o mais jovem a alcançar essa fase em Monte Carlo desde Rafael Nadal e Richard Gasquet, em 2005.

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