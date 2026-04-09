João Fonseca enfrentará número 3 do mundo nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo
Alexander Zverev será o adversário do brasileiro na próxima fase do torneio
Classificado para as quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo após vencer o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 0, o brasileiro João Fonseca não terá vida fácil na próxima fase do torneio. Isso porque o jovem tenista, 40º no ranking mundial, enfrentará o alemão Alexander Zverev, número 3 do ranking da ATP.
Zverev venceu o belga Zizou Bergs, número 47 do ranking, nesta quinta-feira, por 2 sets a 0, parciais 6/3 e 7/5, em partida que acabou quase uma hora depois da vitória de João Fonseca. O brasileiro, agora, terá um desafio enorme em sua primeira disputa de quartas de final de um Masters 1000 na carreira.
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Vale lembrar que as últimas duas derrotas de João Fonseca neste temporada foram para Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, números 1 e 2 do ranking ATP, respectivamente. Agora, ele terá a oportunidade de encarar o terceiro colocado.
João Fonseca classificado
João Fonseca dominou o seu adversário no confronto desta quinta-feira. Sem dar chances de quebras em seus serviços — ele só cedeu três pontos durante seus saques —, o brasileiro conseguiu uma quebra na reta final do primeiro set e fez 5/3 em Matteo Berrettini. Sacando para o jogo, o jovem tenista mais uma vez foi preciso e fechou o set do mesmo jeito que abriu, com uma ace: 6/3.
O segundo set foi marcado pelas quebras de serviço. João Fonseca conseguiu uma logo no terceiro game para abrir 2/1, mas foi superdo por Berrettini troco logo na sequência: 2/2. Quebrado pela primeira vez na partida, o brasileiro cresceu e venceu quatro games seguidos para fechar o jogo em 6/2.
Fonseca é o primeiro brasileiro a chegar às quartas de final de um Masters 1000 desde Thomaz Bellucci em Madri, em 2011, e o mais jovem a alcançar essa fase em Monte Carlo desde Rafael Nadal e Richard Gasquet, em 2005.