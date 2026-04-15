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TÊNIS João Fonseca enfrentará número 6 do ranking mundial nas quartas do ATP 500 de Munique Tenista brasileiro enfrentará o americano Ben Shelton, de 23 anos, pela primeira vez na carreira

João Fonseca já sabe quem enfrentará na disputa por uma vaga na semifinal do ATP 500 de Munique. O brasileiro disputará as quartas de final da competição, na próxima sexta-feira, contra o americano Ben Shelton, número 6 do ranking mundial, que derrotou o belga Alexander Blockx por 2 sets a 0, parciais 6/4 e 7/6, em 1h45min.

Este será o primeiro confronto entre os tenistas em torneios ATP. João Fonseca também terá mais um desafio contra um atleta no top-10 do ranking — antes, o brasileiro enfrentou os três primeiros colocados (Sinner, Alcaraz e Zverev), mas foi derrotada em todos os confrontos.

Aos 23 anos, Shelton entrou para o Top 100 em novembro de 2022 sem nunca ter viajado para fora dos Estados Unidos. Ele usou o passaporte pela primeira vez e jogou a fase de qualificação em Adelaide-1 somente no ano seguinte, em 2023.

Em 2025, Shelton avançou para as semifinais do Aberto da Austrália e para as quartas de final de Wimbledon, além de se tornar o o mais jovem campeão americano de um Masters 1000 da ATP, em Toronto, desde Roddick, em 2004. Esses resultados fizeram com que o jovem tenista alcançasse o 5º lugar no ranking mundial, sua melhor posição na carreira, em novembro.

No ATP 500 de Munique, na Alemanha, o tenista de 23 anos e 1,93m foi cabeça de chave e venceu o compatriota Emilio Nava na primeira fase. Ele é o segundo tenista mais bem colocado no ranking nesta competição, atrás apenas do alemão Alexander Zverev, algoz de João Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo.

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