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TÊNIS João Fonseca estreia com moral no Masters 1000 de Miami e mira duelo inédito contra Carlos Alcaraz Brasileiro retoma o alto nível em Indian Wells e pode enfrentar o espanhol se ganhar do húngaro Fabian Marozsan (46º) na Flórida

Após fazer jogo duro diante do italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, nas oitavas de final de Indian Wells, João Fonseca (39º) chega com moral para o também Masters 1000 de Miami.



A estreia do brasileiro no torneio seria na última quarta-feira, mas a quadra central teve que passar por melhorias, alterando a data do jogo contra o húngaro Fabian Marozsan (46º) para esta quinta (19).

Se João deixou a desejar no início do ano em meio a uma sobrecarga na lombar na pré-temporada, o desempenho no deserto californiano impressionou positivamente.



Além de levar Sinner a dois tie-breaks, o jovem tenista — 19 anos — desbancou adversários mais bem ranqueados na ATP, como o americano Tommy Paul (23º) e o russo Karen Khachanov (15º), que viu o brasileiro salvar dois match points e virar o confronto.





Assim como em Indian Wells, João não deu "sorte" no sorteio da chave de Miami, mas, ao mesmo tempo, tem outra chance de bater de frente diante dos melhores do mundo. Se passar por Marozsan, que o venceu no Masters 1000 de Roma no ano passado, o brasileiro pode enfrentar pela primeira vez no circuito o espanhol Carlos Alcaraz, atual líder do ranking, na segunda rodada do torneio americano.

Também em Miami, João e Alcaraz fizeram uma exibição no final do ano passado. Apesar do clima descontraído dentro de quadra, o brasileiro quase surpreendeu o número 1 do mundo, que subiu o nível no supertiebreak para confirmar o favoritismo e vencer por 2 sets a 1 (7/5, 2/6 e 10 a 8). Caso os dois avancem em suas estreias na Flórida, a expectativa é por um duelo de alto nível na Flórida.

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