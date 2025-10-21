A- A+

tênis João Fonseca estreia com vitória e derruba o atual campeão do ATP 500 da Basileia Brasileiro vence o francês Mpetshi Perricard por 7/6 (6) e 6/3; na segunda rodada, ele pega o tcheco Jakub Mensik

João Fonseca não deu chances ao atual campeão do ATP 500 da Basileia, na Suíça, na estreia do torneio nesta terça-feira. O brasileiro venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard por 2 a 0, parciais de 7/6 (6) e 6/3.

Agora, João vai enfrentar o tcheco Jakub Mensik (19º do ranking), que derrotou o suíço Henry Bernet por 2 a 1. Ano passado, Fonseca e Mensik se enfrentaram no Next Gen, torneio para jogadores até 21 anos vencido pelo brasileiro.

Dono do saque mais rápido na história de Wimbledon, com 246km/h, o francês de 22 anos fez um primeiro set equilibrado. A primeira parcial foi decidida apenas no tie-break.

No segundo set, o brasileiro conseguiu uma quebra logo no início, que lhe conferiu tranquilidade ao longo da parcial. Manteve a vantagem e dificultou os games do adversário até fechar em 6/3.

Veja também