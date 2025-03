A- A+

TÊNIS João Fonseca estreia com vitória em Miami; Bia Haddad é eliminada Número 60 do mundo, brasileiro supera Learner Tien, o mesmo que venceu na final do Next Gen; Bia Haddad Maia, 18ª do ranking da WTA, perde na estreia para a 215ª do ranking com direito a 'pneu'

João Fonseca estreou com vitória de virada no Masters 1000 de Miami. Na noite desta quinta-feira, ele derrotou o americano Learner Tien, número 66 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/3 e 6/4. Na próxima rodada, o brasileiro de 18 anos terá pela frente o francês Ugo Humbert, 20º do ranking e cabeça de chave número 19.

No terceiro set, João teve ânsia de vômito e chegou a precisar de atendimento médico. Ele, porém, se recuperou e continuou bem na partida, que durou 2h25min.

Esta foi a segunda vitória de João sobre Tien. O americano foi o adversário do brasileiro na final do Next Gen ATP Finals, evento realizado no fim do ano reunindo os melhores tenistas sub-20. João derrotou Tien por 3 sets a 1, vencendo o campeonato.





Número 18 do mundo, Bia Haddad Maia não teve o mesmo desempenho de João Fonseca. Ela estreou em Miami também nesta quinta, mas perdeu para a tcheca Linda Fruhvirtova, que é apenas a nº 215 do mundo, por 2 sets a 0, com direito a um "pneu" (quando o tenista não vence um game sequer): parciais de 6/0 e 6/2.

