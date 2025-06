A- A+

Tênis João Fonseca estreia contra britânico em Wimbledon, e cai na mesma chave de Carlos Alcaraz O tenista brasileiro jogará a primeira rodada do Grand Slam com Jacob Fearnley, número 51 do mundo

João Fonseca vai enfrentar um velho conhecido na estreia do Torneio de Wimbledon. O tenista de 18 anos jogará a primeira rodada contra o britânico Jacob Fearnley, rival que o brasileiro já enfrentou em outras duas oportunidades neste ano, mas a data da partida no Grand Slam ainda não foi revelada.

O tenista do Brasil está com 100% de aproveitamento sobre o rival da estreia de Wimbledon.

Em janeiro, João Fonseca derrotou Jacob Fearnley por 2 sets a 0 na semifinal do Challenger de Camberra, e bateu o britânico na primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, em março deste ano, por 2 sets a 1.

João fará sua estreia no Aberto da Inglaterra. Ele vem da primeira vitória na grama em um ATP em Eastbourne, na Inglaterra, esta semana, contra o top 50, o belga Zizou Bergs, mas caiu nas oitavas de final diante do americano Taylor Fritz, 5º colocado no ranking, na quinta-feira.

Se derrotar Jacob Fearnley, o brasileiro vai encarar o vencedor do confronto entre Tallon Griekspoor e Jenson Brooksby na segunda rodada.

João Fonseca terá outras pedras no caminho se for avançando na competição: Holger Rune, número 8 do mundo, e Carlos Alcaraz, segundo do ranking, estão na mesma chave do jovem.

