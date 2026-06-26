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Tênis

João Fonseca estreia contra espanhol e pode reencontrar Djokovic nas oitavas de Wimbledon

Adversário do tenista brasileiro será Roberto Bautista, de 38 anos, que ocupa a 163ª posição no ranking da ATP

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João Fonseca poderá reencontrar Novak Djokovic em Wimbledon após vitória épica em Roland GarrosJoão Fonseca poderá reencontrar Novak Djokovic em Wimbledon após vitória épica em Roland Garros - Foto: Dimitar Dilkoff/ AFP

João Fonseca conheceu nesta sexta-feira o caminho que vai precisar trilhar nesta edição do Grand Slam de Wimbledon. O seu adversário de estreia vai ser Roberto Bautista.

O espanhol de 38 anos, que já frequentou o Top-10 do ranking, atualmente figura na 163ª posição. Caso mantenha o seu favoritismo e avance no torneio, o brasileiro poderá reencontrar o sérvio Novak Djokovic nas oitavas de final.

A competição terá o seu início já nesta segunda-feira, mas o confronto entre o jovem tenista carioca contra o rival veterano ainda não tem data e horário definidos pela organização. Bautista faz sua temporada de despedida e obteve apenas quatro vitórias de nível ATP este ano. Os dois se enfrentam pela primeira vez.

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Em caso de vitória na estreia, Fonseca vai enfrentar o vencedor de Jesper de Jong e Rinky Hijikata. Pelo chaveamento, a dificuldade teoricamente pode aumentar a partir da terceira rodada com a possibilidade de encara Andrey Rublev. O 13º da lista da ATP estreia contra o russo Roman Safiullin (127º).

Na única vez que enfrentou Rublev, o brasileiro, no entanto, surpreendeu. Com uma grande atuação, ele superou o rival em partida válida pelo Australian Open com um contundente 3 a 0. A vitória histórica aconteceu em Melbourne.

O jogo mais esperado, no entanto, opõe Djokovic e Fonseca na fase de oitavas de final. A partida repetiria o duelo entre os dois competidores, que se encontraram recentemente em Roland Garros.

Em um jogo épico, o brasileiro superou o heptacampeão de Wimbledon por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5 num confronto que teve a duração de 4h54.

Com foco em fazer uma boa participação no Major inglês, Fonseca está aprimorando tanto a parte física como técnica. Ele desistiu de participar do ATP 250 de Eastbourne, que serviria como adaptação para o piso de grama em Wimbledon para tratar um desconforto no ombro direito.

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