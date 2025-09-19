A- A+

Tênis João Fonseca estreia na Laver Cup: "Seria incrível enfrentar o Alcaraz. Estarei pronto" Torneio, que tem Federer e o empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann como sócios, reúne seleções da Europa e do mundo

No meio de estrelas como o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking da ATP, e o alemão Alexander Zverev (3º), João Fonseca conquistou mais uma oportunidade de ouro em sua curta carreira: enfrentar tenistas da elite e conviver com lendas do esporte como estreante na Laver Cup.

Primeiro brasileiro a disputar o torneio e o jogador mais novo — 19 anos — desta oitava edição, o atual número 42 do mundo fará hoje, não antes das 23h (de Brasília), na arena Chase Center, em São Francisco-EUA, o seu primeiro confronto em simples diante do italiano Flavio Cobolli (25º).

Sem contar pontos no ranking, a competição, que tem três dias de disputa (de hoje a domingo) na quadra dura e coberta, promove duelos entre a Europa e o Resto do Mundo, com seis tenistas de cada lado. Os convites são feitos com base no ranking de simples da ATP na semana seguinte a Roland Garros.

Além de selecionar os mais bem colocados, o capitão e treinador da equipe pode fazer três escolhas antes do US Open. Cada time pode ter, no máximo, dois reservas.

Além de Alcaraz, Zverev e Cobolli, Holger Rune (DEN), Casper Ruud (NOR) e Jakub Mensik (CZE) fecham a lista do Velho Continente, que tem o francês Yannick Noah e o britânico Tim Henman como capitão e vice, respectivamente.

Já sob o comando do americano Andre Agassi e do australiano Patrick Rafter, Fonseca se junta a Taylor Fritz (USA), Francisco Cerundolo (ARG), Alex Michelsen (USA), Reilly Opelka (USA) e Alex de Minaur (AUS).

As partidas de simples e duplas são disputadas em melhor de três sets. Em caso de empate, a terceira parcial é decidida em um “match tiebreak” de dez pontos. Nenhuma combinação de duplas pode se repetir, exceto se ocorrer um “decider” (confronto final) com placar geral empatado em 12 a 12.

O campeão precisa alcançar 13 pontos, sendo que as vitórias no primeiro, segundo e terceiro dia somam um, dois e três pontos, respectivamente. Cada membro do time ganhador recebe 250 mil dólares (cerca de R$ 1,3 milhão).

Encontro com Federer e confronto de peso

Antes de entrar em quadra, João conheceu pessoalmente Roger Federer, seu maior ídolo no tênis, e não escondeu o nervosismo. O encontro não foi por acaso: o suíço é um dos sócios da Laver Cup, assim como o empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann. Os dois investem na marca On Running, que patrocina o jovem atleta.



Escolhido a dedo entre os melhores do mundo, João sabe que tem muito a aprender em sua primeira participação no torneio, mas, ao mesmo tempo, não deixa a ousadia de lado para roubar novamente a cena no meio do tênis.

Questionado sobre quem gostaria de enfrentar, ele mira alto: — Carlos (Alcaraz) ou Sascha (Zverev) seriam incríveis. Se o Andre (Agassi) me escolher, estarei pronto.

