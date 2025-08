João Fonseca estreia nesta quinta no Masters 1000 de Cincinnati

A- A+

O jovem tenista carioca João Fonseca será o primeiro de quaro brasileiros a estrear no Masters 1000 de Cincinnatti (Estados Unidos), torneio que antecede o US Open, último Grand Slam da temporada.

Nesta quinta-feira (7), o brasileiro número 49 do mundo, encara o chinês Bu Yunchaokete (76º no ranking), na primeira rodada da chave principal o horário ainda será definido pelos organizadores. Já a paulista Beatriz Haddad Maia, número 21 do mundo, estreará direto na segunda rodada, provavelmente no sábado (9).

Cabeça de chave 18, Bia enfrenará a vencedora do duelo entre a australiana Maya Joint (45ª) e a alemã Greet Minnen (87ª) que jogam nesta quinta (7).

Na disputa de duplas as chaves ainda serão sorteadas - estão confirmadas as participações da paulista Luisa Stefani e do mineiro Marcelo Melo. Em boa fase, Stefani jogará ao lado da húngara Timea Babos, com quem já faturou os títulos de duplas do WTA 500 de Estrasburgo (França) e do WTA 500 de Linz (Áustria).

No mês passado, a paulista fez história ao se classificar à final de duplas mistas no Torneio de Wimbledon, quebrando jejum de 58 anos sem tenistas brasileiras em finais. Por pouco Stefani e o parceiro britânico Joe Salisbury não conquistaram o título: eles foram vice-campeões ao perderem a final para a dupla de Katerina Siniakova (República Tcheca) com Sem Verbeek (Países Baixos).

