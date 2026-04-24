João Fonseca estreia no Madrid Open: saiba onde assistir confronto contra croata número 51 do mundo
Brasileiro de 19 anos enfrenta Marian Cilic nesta sexta-feira
João Fonseca estreia nesta sexta-feira no saibro do Masters 1000 de Madri, na Espanha, contra o croata Marin Čilić, atual número 51 do mundo. A partida deve começar por volta das 15h30 (de Brasília). Cabeça de chave, o brasileiro entrou de bye e avançou diretamente à segunda rodada.
O posto veio após as desistências de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ambos por lesão.
Atual número 31 do ranking da ATP, Fonseca disputa o torneio pela terceira vez e tenta superar suas campanhas anteriores – caiu na segunda rodada em 2024 e 2025, diante de Cameron Norrie e Tommy Paul, respectivamente.
Leia também
• João Fonseca tem horário de estreia no Masters de Madri contra Cilic definido
• João Fonseca enfrentará ex-número 3 do ranking na estreia de Masters 1000 de Madri; saiba dia e hora
• João Fonseca conhece possíveis adversários no Madrid Open; veja caminho até a final
Horário
A partida deve começar por volta das 15h30 (de Brasília).
Local
Masters 1000 de Madri, na Espanha: quadra Arantxa Sanchez
Transmissão
Streaming: Disney+ e Tennis TV
Quem é o rival?
Čilić garantiu vaga nesta etapa ao vencer na primeira rodada o belga Zizou Bergs, por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4.
Aos 37 anos, o croata soma 21 títulos de simples na carreira, sendo o mais recente alcançado em 2024, no ATP 250 de Hangzhou.
Entre seus principais feitos estão a conquista do US Open de 2014 e do Masters de Cincinnati de 2016. Ele também foi vice-campeão do Australian Open (2018) e de Wimbledon (2017).
Em janeiro de 2018, alcançou o terceiro lugar do ranking mundial, melhor marca da carreira.