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Tênis João Fonseca estreia no Madrid Open: saiba onde assistir confronto contra croata número 51 do mundo Brasileiro de 19 anos enfrenta Marian Cilic nesta sexta-feira

João Fonseca estreia nesta sexta-feira no saibro do Masters 1000 de Madri, na Espanha, contra o croata Marin Čilić, atual número 51 do mundo. A partida deve começar por volta das 15h30 (de Brasília). Cabeça de chave, o brasileiro entrou de bye e avançou diretamente à segunda rodada.

O posto veio após as desistências de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ambos por lesão.

Atual número 31 do ranking da ATP, Fonseca disputa o torneio pela terceira vez e tenta superar suas campanhas anteriores – caiu na segunda rodada em 2024 e 2025, diante de Cameron Norrie e Tommy Paul, respectivamente.

Horário

A partida deve começar por volta das 15h30 (de Brasília).



Local

Masters 1000 de Madri, na Espanha: quadra Arantxa Sanchez



Transmissão

Streaming: Disney+ e Tennis TV

Quem é o rival?

Čilić garantiu vaga nesta etapa ao vencer na primeira rodada o belga Zizou Bergs, por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4.

Aos 37 anos, o croata soma 21 títulos de simples na carreira, sendo o mais recente alcançado em 2024, no ATP 250 de Hangzhou.

Entre seus principais feitos estão a conquista do US Open de 2014 e do Masters de Cincinnati de 2016. Ele também foi vice-campeão do Australian Open (2018) e de Wimbledon (2017).

Em janeiro de 2018, alcançou o terceiro lugar do ranking mundial, melhor marca da carreira.

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