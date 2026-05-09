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TÊNIS João Fonseca estreia no Masters 1000 de Roma contra pupilo de Djokovic: horário e onde assistir Brasileiro entra na competição como cabeça de chave e faz duelo inédito contra sérvio Hamad Medjedovic , de 22 anos, apadrinhado no início da carreira por ex-número 1 do mundo

O tenista João Fonseca, atual 29º no ranking da ATP, estreia no Masters 1000 de Roma, neste sábado (9), contra o sérvio Hamad Medjedovic (67º), de 22 anos.

O brasileiro estreia direto na segunda rodada, classificado para a competição como cabeça de chave. A partida será a quarta disputada na Supertennis Arena — a segunda maior do complexo esportivo onde acontece o torneio — e não deve começar antes de 12h.

O adversário de João Fonseca neste sábado é "apadrinhado" por Novak Djokovic e chegou à segunda rodada do torneio após vencer o francês Valentin Royer (71º) por 2 sets a 0 — 6/4 e 6/3.

A ligação entre Djokovic e Medjedovic começou em 2020, quando o então prodígio de 16 anos ainda competia em nível amador. Em entrevista ao portal Sportskeeda, o pai do atleta contou que a estrela do tênis sérvio ajudou seu filho financeiramente sem buscar uma compensação.



"Eu não faço isso por dinheiro! Meu papel e minha missão são ajudar. Que tipo de pessoa eu seria se não ajudasse crianças que merecem, que amam tênis e conseguem resultados?", disse Djokovic ao pai de Medjedović no início da parceria entre eles.

Na entrevista, o pai de Medjedović disse que Novak fez apenas um pedido quando começou a ajudar o jovem atleta: que ele "repetisse o gesto no futuro" e ajudasse outros tenistas quando estivesse consolidado no circuito.

Carreira de Medjedović

Em 2023, Medjedović conquistou o Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas sub-21 do mundo, após campanha invicta e vitória sobre o francês Arthur Fils na decisão.

Depois do título do Next Gen Finals, o sérvio começou a ganhar espaço em torneios maiores. Em 2024, chegou à terceira rodada do Masters 1000 de Roma, com vitórias sobre Alexei Popyrin (60º) e Alejandro Davidovich Fokina (23º). A campanha terminou após derrota equilibrada para o ex-número 1 do mundo Daniil Medvedev (9º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/2 e 5/7.

Medjedović também já disputou torneios Roland Garros e Wimbledon, mas suas melhores campanhas aconteceram em dois torneios ATP 250: em 2024, o atleta foi vice para Denis Shapovalov em Belgrado e, em 2025, reencontrou Daniil Medvedev, venceu o russo na semifinal, mas foi derrotado na partida decisiva pelo francês Ugo Humebrt em Marselha.

A temporada de João Fonseca até aqui

Em 2026, a caminhada de João Fonseca antes de Roma começou com duas derrotas seguidas, passou por jogos contra os três melhores tenistas do mundo e, agora, o tenista busca consolidar uma boa classificação para Roland Garros.

João começou o ano na quadra dura do Australian Open, em janeiro, com derrota para o americano Eliot Spizzirri (85º). O oponente do brasileiro venceu o primeiro set, João conseguiu reagir no segundo, mas foi superado nos dois sets seguintes, perdendo por 3 a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2.

Em fevereiro, na segunda competição do ano, desta vez no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, João também não conseguiu avançar para uma segunda partida: ele perdeu para o chileno Alejandro Tabilo (71º) por 2 sets a 1 logo na estreia.

Poucos dias depois, em casa, no saibro do ATP 500 do Rio, João conseguiu a primeira vitória do ano: o oponente era o compatriota Thiago Monteiro, que já foi o número 61 do mundo, mas hoje ocupa a 208º posição no ranking da ATP. Fonseca venceu os dois sets, com parciais de 7/6 e 6/1 e conseguiu avançar para a segunda fase do torneio. Nas oitavas, não conseguiu superar o peruano Ignacio Buse (91º).

O terceiro e quarto torneios da temporada voltaram a ser em quadra dura. Em março, o brasileiro participou dos torneios Master 1000 de Indian Wells e Miami e venceu quatro partidas no total. Na Califórnia, Fonseca venceu as primeiras três partidas e, nas oitavas de final, enfrentou Jannik Sinner, segundo melhor do mundo. Apesar de ter feito um bom jogo, vencendo seis games em cada set, o brasileiro não superou o italiano, que venceu por parciais de 6/7 e 6/7.



Em Miami, enfrentou o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, na segunda rodada. Em mais uma partida disputada, João conseguiu boas parciais: 4/6 e 4/6.

Voltando para o saibro, agora no giro europeu, João Fonseca enfrentou um integrante do top 3 do mundo pelo terceiro torneio seguido. No Masters 1000 Monte-Carlo, realizado no início de abril, o brasileiro venceu as três primeiras partidas do torneio, alcançando sua melhor campanha num Masters 1000. Nas quartas de final, contra o alemão Alexander Zverev (3º), perdeu o primeiro set, reagiu no segundo, mas foi superado no terceiro set, com parciais de 5/7, 7/6 e 3/6.

No ATP 500 de Munique, venceu mais duas partidas, sendo superado pelo americano Ben Shelton (6º) e, no Masters 1000 de Madrid, última competição que disputou neste ano, começou o torneio direto na segunda fase, depois de vitória por WO sobre o croata Marin Čilić (51), que sofreu um mal-estar na madrugada anterior à primeira partida e desistiu da competição. Contra o espanhol Rafael Jodar (42º), perdeu o primeiro set, venceu o segundo e foi superado no terceiro, com parciais de 6/7, 6/4 e 1/6.

Antes do Masters 1000 de Monte-Carlo, Fonseca estava fora do top 40 e, desde então, já subiu 11 posições no ranking. Caso faça uma boa campanha em Roma, e avançe para as 24 melhores posições do ranking, evitaria os melhores do mundo até as oitavas de final em Roland Garros.

Onde assistir à partida de João Fonseca?

A estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Roma será transmitida ao vivo, pela ESPN 2, Disney+ e Tennis TV.

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