TÊNIS João Fonseca estreia no Rio Open como fenômeno geracional e com torcida "fonsequizada" Depois de avançar às quartas de final na edição passada do torneio, brasileiro de 18 anos chega em outro patamar de popularidade dentro e fora das quadras

Com apenas 18 anos e cerca de um ano de carreira profissional, João Fonseca já “estourou” a bolha do tênis no Brasil. O jovem talento deu os primeiros sinais de sua precocidade ao avançar às quartas de final do Rio Open no ano passado.



Desde então, o seu nome “caiu na boca do povo” e, até mesmo, de estrelas do esporte, que não pouparam elogios para a sensação brasileira. Um ano depois, ele volta ao torneio carioca sob o status de fenômeno geracional, com o título inédito de nível ATP na bagagem (Buenos Aires) e top 70 do ranking (melhor brasileiro, em 68º).



Estreia contra o francês Alexandre Muller, depois da penúltima partida da quadra central, que acontece não antes de 19h.

— As coisas sempre aconteceram muito rápido na minha carreira. O João de um ano atrás nunca poderia acreditar que chegaria tão longe tão cedo. Não sabia o quão viralizado estava. Pude ver ao chegar aqui. As crianças torcendo por mim. Isso dá forças — disse João, em coletiva.





A vitória sobre o top 10 Andrey Rublev (RUS) no Australian Open fez com que João atingisse outro patamar dentro e fora das quadras. Exemplo disso é que o dia 15 de janeiro foi o de maior pico de menções a ele na web (54,2 mil). No último domingo, a comoção foi tanta que a transmissão da final na Argentina deixou de ser exclusiva em um streaming para também passar na TV fechada. Nas ruas e bares ao redor do Brasil, a bola amarela experimentou o ambiente do futebol em um clássico domingo de futebol.

— Nós, da organização, vimos o João crescer dentro do Rio Open. Ele viveu o evento desde a primeira edição, quando ainda era um menininho. Dávamos credencial para ele acessar a sala dos jogadores e assistir aos jogos. É até difícil acreditar que aquela criança é, hoje em dia, uma estrela mundial do tênis que pode mudar a trajetória do esporte no país, como foi com o Guga — destaca Lui Carvalho, diretor do torneio.

A relação praticamente familiar entre o carioca e o Rio Open é um tempero a mais na construção, ao que tudo indica, de um ídolo do esporte nacional. Em um torneio que já recebeu astros do tênis como o multicampeão Rafael Nadal, a surpresa por tamanha euforia e procura por um atleta da casa mostra que o tênis brasileiro pode se beneficiar.

— Eu tenho experiência com outros eventos lá fora, mas a febre aqui (no Rio) eu realmente não tinha vivenciado antes. De pegar um motorista de Uber que fala de tênis, do porteiro do prédio, do pessoal na praia perguntando do João Fonseca. Tomou uma proporção realmente gigantesca — destaca Lui.

Quem também percebeu o aumento do interesse brasileiro pela modalidade após o crescimento do jovem tenista foi João Lucas Reis, que participou do qualifying desta edição. Ele conta que se surpreendeu ao ser questionado sobre tênis durante uma conversa casual em um transporte particular:

— O motorista de aplicativo me viu com a raquete e começou a falar que o (Alexander) Zverev viria ao Rio Open. E eu logo pensei: “Caramba, como ele sabe quem é o Zverev?”. Não estava falando do Neymar, então, isso é muito legal, (o tênis) está mais popular, o que é algo mais comum na Argentina. Quanto mais gente jogando, mais gente para despontar. É motivador ver que o Fonseca está fazendo todo mundo ligar a TV.

João Fonseca já é inspiração para nova geração

Apesar da pouca idade, João está seguindo o caminho de ídolos geracionais que influenciam uma legião de fãs, principalmente crianças e adolescentes, como referência no esporte. É o caso da família Pereira, que marcará presença no Rio Open pelo terceiro ano consecutivo e conta as horas para acompanhar de perto a estreia do seu jogador favorito. O pai, Hilton Jorge, sente que os filhos Pedro, 13, e Felipe, 16, estão mais empolgados nas aulas do Feijão Tênis Clube ao terem alguém para se inspirar no tênis brasileiro:

— Eles passam a acreditar que é possível se tiverem dedicação. Como o João é aqui do Rio, já viram ele bater bola de perto, é muito mais próximo da realidade deles, e mostra que não é só tenista lá de fora que tem futuro.

Além das escolinhas, o crescimento do jovem talento se reflete no consumo do esporte. Responsável pela loja Pró-Tênis, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, Eliana Drummond ressaltou o aumento na procura por equipamentos, especialmente entre iniciantes, o que é mais um impacto do sucesso do brasileiro na nova geração de tenistas.

João defende pontos no ranking pela primeira vez, já que fez quartas de final no Rio Open de 2024. Na última segunda-feira, sob gritos em seu nome, ele recebeu o calor do público que lotou seu primeiro treinamento no saibro carioca, ao dividir quadra com o alemão Alexander Zverev (2º).

