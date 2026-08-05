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João Fonseca faz boa estreia, supera Tsitsipas e avança no Masters de Montreal

Atual 27º do ranking, o brasileiro está em sua segunda participação do Masters 1000 no Canadá

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João Fonseca, tenista brasileiro atuando no masters 1000 de MontrealJoão Fonseca, tenista brasileiro atuando no masters 1000 de Montreal - Foto: Minas Panagiotakis/AFP

O brasileiro João Fonseca confirmou o seu favoritismo na tarde desta quarta-feira e marcou a sua estreia no Masters 1000 de Montreal com vitória. Após dois sets bastante disputados, ele venceu o grego Stefanos Tsitsipas (53º) por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/3) e 7/5 em 1h51 de duração.

Cabeça de chave do torneio, o jovem tenista carioca foi bye na primeira rodada e entrou mais descansado para encarar seu adversário, que veio de triunfo sobre Martim Damm por um duplo 6/4.

Este foi o segundo confronto contra o rival da Grécia, que já ocupou o posto de Top-3 do ranking, e busca uma retomada na carreira nesta temporada. Na única vez que os dois se enfrentaram, em jogo válido pela Copa Davis de 2025, o brasileiro levou a melhor e venceu a disputa por 2 sets a 1.

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Atual 27º do ranking, Fonseca está em sua segunda participação do Masters 1000 de Montreal e, com o resultado positivo desta quarta-feira, já superou a campanha do ano passado. Em 2025, ele caiu logo na estreia ao ser derrotado pelo australiano Tristan Schoolkate pelo placar de 2 sets a 0.

Após o placar satisfatório desta quarta em território canadense, João soma 16 vitórias e 13 derrotas em partidas de Masters 1000. Na atual temporada, ele obteve oito vitórias e perdeu em cinco ocasiões.

O carioca de 19 anos agora espera o vencedor do confronto entre o norueguês Casper Ruud e o argentino Juan Manuel Cerúndolo, que também se enfrentam nesta quarta-feira, para conhecer seu adversário da próxima rodada do torneio.

A partida apresentou um início de primeiro set movimentado. João Fonseca abriu vantagem de 2 a 0 com uma quebra, mas não confirmou seu saque na sequência e permitiu que TsiTsipas reagisse e empatasse o confronto em 2 a 2 com quatro games disputados.

Passado o nervosismo inicial dos dois competidores, a oscilação deu lugar à regularidade. Com 6 a 6 no placar, a definição da parcial foi para o tie-break. João começou melhor e abriu 4 a 1. Tsitsipas reagiu, encostou (4 a 3), mas o brasileiro voltou a se impor, apostou novamente na potência dos seus golpes e fechou o set em 7 a 6 com 7 a 3 no tie-break.

Na volta à quadra, Fonseca explorou bem as jogadas de fundo e o seu aproveitamento no primeiro serviço para obter uma quebra no terceiro game e abrir importante vantagem de 3 a 1. Sob pressão Tsitsipas adotou um estilo mais agressivo a fim de buscar uma quebra. Com 5 a 4 a favor e o saque na mão, Fonseca perdeu a oportunidade de fechar logo o jogo e permitiu o empate.

O troco, no entanto, veio na sequência. Com devoluções precisas, João abriu 6 a 5 e desta vez, fechou a partida em 7 a 5 selando a vitória de 2 sets a 0 em Montreal.

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