Tênis João Fonseca faz história e é o primeiro brasileiro campeão mundial juvenil pela ITF O jovem encerra o ano como número 1 do mundo, inspirando futuras gerações no caminho para o profissionalismo

João Fonseca, carioca de 17 anos e número 1 do mundo no tênis juvenil, fez história ao ser eleito campeão da temporada pela Federação Internacional de Tênis (ITF) nesta terça-feira (12). Ele tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar esse título na história do esporte.

Ao encerrar o ano como líder do ranking internacional da ITF, Fonseca, em declaração à ITF, destacou sua satisfação e honra por ser o primeiro compatriota a alcançar a posição de destaque. Vencedor do US Open júnior, ele expressou seu orgulho pela carreira juvenil e ressaltou a importância de inspirar a próxima geração de tenistas brasileiros.

Além do título no US Open, Fonseca teve um desempenho notável ao longo do ano, sendo vice-campeão de duplas no Australian Open e alcançando as quartas de final em simples no Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. O carioca também conquistou outros torneios importantes na categoria, como o J300 de Roehampton, na grama.

Ao falar sobre seus feitos, João Fonseca expressou sua surpresa pelo rápido sucesso em 2023, lembrando de sua jornada desde a luta para entrar nos torneios do Grand Slam até a vitória no US Open. Agora, classificado como o 727º no ranking da ATP, ele se dedicará ao profissional, aspirando seguir os passos das lendas brasileiras e alcançar novos patamares em sua carreira.

