TÊNIS João Fonseca faz treino especial com Alcaraz antes da estreia em Wimbledon A estreia do brasileiro acontece nesta segunda-feira (30), contra o britânico Jacob Fearnley

João Fonseca teve um treino especial antes de estrear em Wimbledon: foi à quadra com Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, em um momento que chamou atenção do público e da organização do torneio. O encontro entre o brasileiro e o espanhol foi compartilhado pelo próprio perfil oficial do torneio.

"Alguma mágica acontecendo na quadra", registrou o Instagram do Torneio de Wimbledon, com um vídeo das duas jovens estrelas, dois dos mais carismáticos tenistas do circuito, batendo bola na grama, em Londres, e trocando cumprimentos ao término da atividade.

A estreia do brasileiro, atualmente 57º do mundo, acontece nesta segunda-feira, contra o britânico Jacob Fearnley, 49º do ranking da ATP. Caso avance na competição, Fonseca poderá enfrentar adversários como Holger Rune, número 8 do mundo, e Frances Tiafoe, 12º do ranking.

Fonseca tem retrospecto positivo contra Fearnley: venceu os dois confrontos que disputaram até agora. Ambos ocorreram este ano, em quadra dura. Em janeiro, o brasileiro derrotou o britânico sem perder sets, a caminho do título do Challenger de Camberra, na Austrália. Já em março, superou Fearnley por 2 a 1 em sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Campeão em 2023 e 2024, Alcaraz, por sua vez, inicia sua caminhada em busca do tricampeonato na grama inglesa diante do italiano Fabio Fognini, 38 anos, que atualmente ocupa o 130º posto no ranking, também na segunda-feira.

