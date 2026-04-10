TÊNIS

João Fonseca ganhará cinco posições no ranking após campanha no Masters de Monte Carlo

João Fonseca, tenista brasileiroJoão Fonseca, tenista brasileiro - Foto: Clive Brunskill/Getty Images via AFP

João Fonseca encerrou a sua participação no Masters de Monte Carlo nesta sexta-feira ao ser derrotado pelo alemão Alexander Zverev em um jogo que teve a duração de 2h40. Apesar da derrota e da frustração por não conseguir chegar à semifinal do torneio, o brasileiro tem motivos para comemorar. A campanha, que o levou às quartas de final, vai garantir um salto de cinco posições no ranking da ATP.

Atual 40º colocado na lista, o jovem tenista carioca garantiu o 35º lugar na relação com 1.315 pontos. Desde o início da campanha, o atleta garantiu a soma de 200 pontos. A atualização do ranking acontece na próxima segunda-feira. Caso conquistasse o título, ele poderia alcançar o 17º posto.

Na atual temporada de 2026, o carioca disputou o seu sexto torneio, somando até aqui oito vitórias e seis derrotas. Antes de Monte Carlo, ele esteve em ação no Aberto da Austrália, ATP 250 de Buenos Aires, Rio Open (ATP 500), Masters 1000 de Indian Wells e Masters 1000 de Miami.

O prodígio tinha como melhor resultado até aqui as oitavas de final na Califórnia, quando fez uma grande partida contra Jannik Sinner, mas acanou derrotado pelo vice-líder do ranking.

Embalado pela boa impressão que deixou em Monte Carlo, João Fonseca segue o cronograma de seu calendário e entra em ação agora para competir no ATP 500 de Munique. Nesta competição, o tenista carioca não será cabeça de chave.

