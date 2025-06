A- A+

Tênis João Fonseca faz bom jogo, mas perde para Cobolli no tie-break e é eliminado do ATP 500 de Halle Brasileiro ainda disputará a chave de duplas, na manhã desta terça-feira (17)

João Fonseca até fez uma boa partida, mas não conseguiu vencer Flavio Cobolli, atual número 24 do mundo, na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, durante a manhã desta terça-feira (17).

Em um jogo durissímo, com duração de 2 horas e 44 minutos, o brasileiro perdeu para o italiano no tie-break por 2 sets a 1 e deu adeus à competição na chave simples. As parciais da partida foram de 7-5, 6-7 (3-7) e 6-7 (8-10).

Assim como em 2024, Fonseca também se despede ATP 500 de Halle logo na estreia. No ano passado, o brasileiro foi eliminado por pelo australiano James Duckworth.

O ATP é a primeira competição de Fonseca após a grande campanha em Roland Garros. No Grand Slam, o brasileiro avançou até a 3ª rodada, quando acabou sendo eliminado pelo inglês Jack Draper, número 5 do mundo durante o torneio.

O jovem, no entanto, terá ainda uma chance nas duplas do ATP, no qual não joga desde o ano passado. Ainda nesta manhã, com previsão de início para a partir das 11h50, Fonseca terá a companhia do grego Petros Tsitsipas para enfrentar o português Francis Cabral e o austríaco Lucas Miedler.





Veja também