Tênis João Fonseca joga a 3ª rodada de Wimbledon nesta sexta-feira; confira onde assistir O tenista número 1 do Brasil entra em campo contra o chileno Nicolás Jarry nesta sexta-feira (4)

João Fonseca, tenista número 1 do Brasil, entra em campo contra o chileno Nicolás Jarry nesta sexta-feira (4) pela terceira rodada do torneio de Wimbledon.

O jogo, que estava previsto para começar às 10h30 (horário de Brasília), começará após o encerramento da partida disputada entre Laura Siegemund e Madison Keys, número 6 do mundo. Uma das mais bem posicionadas do ranking da WTA, Keys foi superada pela adversária por 2 sets a 0.

Buscando chegar ainda mais longe no Grand Slam britânico, o carioca de 18 anos chega embalado para a disputa com Jarry, que é o atual número 143 do mundo, em busca da participação nas oitavas de final da competição.

Na segunda rodada do torneio, Fonseca, atualmente no 54° lugar do ranking da ATP, venceu o americano Jacob Brooksby na quarta-feira (2) e alcançou novamente a sua melhor marca em Grand Slams.

Já o oponente chileno surpreendeu na estreia ao virar sobre Holger Rune, tenista número 8 do mundo, por três sets a dois. Em seguida, ele ganhou de Learner Tien, número 62 do mundo, por 3 sets a 0.

A partida será transmitida pelo canal fechado de televisão ESPN 2 e no streaming Disney+.



