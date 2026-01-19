João Fonseca joga nesta segunda-feira (19): saiba onde assistir ao vivo e horário da partida
Pela primeira vez na carreira, o brasileiro será cabeça de chave em um Grand Slam
Chegou a hora! Na noite desta segunda-feira (pelo horário de Brasília), o tenista brasileiro João Fonseca, 30º no ranking mundial, com 19 anos, entra em quadra pelo Australian Open. Nesta, que será sua estreia na temporada, seu adversário será o norte-americano Eliot Spizzirri, 89º.
Qual é o horário da partida de João Fonseca?
O tenista deve estrar em quadra por volta das 22h40. Mas, para isso, será preciso esperar o término da disputa marcada para as 21h, entre o chileno Cristian Garin e o italiano Luciano Darderi, marcado para a mesma 1573 Arena.
Onde assistir à partida de João Fonseca?
A estreia de João Fonseca no Australian Open será transmitida ao vivo, pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).
Estreia na temporada: será primeira vez como cabeça de chave
Fonseca havia desistido dos dois últimos ATPs 250, de Brisbane e Adelaide, ambos na Austrália, realizados no início do mês, por problemas na lombar. Agora, ele será cabeça de chave de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.
Este será o segundo confronto entre o brasileiro e Spizzirri: o único duelo anterior aconteceu no qualifying do US Open de 2024, com vitória do americano em três sets. Caso avance à segunda rodada, João Fonseca enfrentará o vencedor do confronto entre o italiano Luca Nardi, número 108 do mundo, e o chinês Wu Yibing, que veio do classificatório.