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TÊNIS João Fonseca manda mensagem a Bia Haddad após anúncio de pausa na carreira No mesmo dia em que venceu Casper Ruud e avançou às oitavas do Masters 100 de Montreal, o jogador viu a companheira de profissão anunciar que não disputará torneio no segundo semestre

Após superar o número 9 do mundo, Casper Ruud e avançar às oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, o brasileiro João Fonseca ainda aproveitou esta sexta-feira para enviar mensagem à companheira de profissão Bia Haddad Maia, que anunciou nova pausa na carreira. O tenista de 19 anos desejou um bom descanso à atleta que admitiu ser uma de suas inspirações.

— (Bia) É uma mulher com muito poder, inspira muito as crianças, me inspira muito, pela pessoa e atleta que é — disse o tenista à Espn, na saída da quadra, após a vitória. E continuou: — Todo mundo gosta dela, ela é incrível. Desejo tudo de melhor para ela, espero que ela descanse. Merece muito com certeza — completou.

Ele ainda reforçou o pedido de dar carinho à companheira de profissão.

— Vamos parar de tacar hate e acolher os brasileiros que a gente tem — disse.

Pausa na carreira

A tenista brasileira Bia Haddad anunciou uma pausa na carreira. Em vídeo publicado em suas redes sociais nesta sexta-feira, a atleta explica que não atuará neste segundo semestre de competições.





"É uma decisão que venho enfrentando mentalmente há alguns meses, não tem sido fácil a minha relação com o tênis. Queria dividir isso com vocês", diz ela, que ainda agradece pelo apoio de sua equipes, da família, dos torcedores e dos patrocinadores.

"É um tempo, na verdade, um até breve. Quero muito poder aprender e descobrir coisas. Tem coisas na vida que não são só externas. As decisões parecem muito fáceis de serem tomadas, mas, na verdade, são muito internas. Fiquei lutando muito contra coisas que eram mais exteriores. De fato, fiz mudanças, tomei decisões, tentei ir por caminhos diferentes e chegou esse momento de dar essa pausa", refletiu. Assista:

Vitória no Canadá

O brasileiro João Fonseca, número 22 do mundo, venceu nesta sexta-feira à noite o norueguês Casper Ruud, número 9, por 7/6 (6)/ e 6/3 e conquistou a vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Agora o tenista terá pela frente o americano Ben Shelton (10º), atual campeão do torneio, que bateu o belga Zizou Bergs (34º), mais cedo.

Ruud teve um início mais intenso, realizando a primeira quebra do duelo, mas o brasileiro conseguiu crescer no tie-break levando a melhor no primeiro set. Com a confiança crescendo ao longo do jogo, o brasileiro ainda dominou a segunda parcial, chegando a abrir a vantagem de três games a 0 e confirmando a vitória em seu serviço.

O próximo duelo ocorrerá neste domingo, ainda sem horário definido.

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