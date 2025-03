A- A+

Tênis João Fonseca alcança melhor posição no ranking ATP da carreira; confira evolução do tenista em 2025 Brasileiro de 18 anos aparece em 59º no ranking mundial depois de cair na terceira rodada do Masters 1000 de Miami

Após ser eliminado do Masters 1000 de Miami na terceira rodada, o brasileiro João Fonseca, sensação do tênis do Brasil, atingiu, nesta segunda-feira (31), a melhor posição no ranking ATP de sua carreira. O tenista de 18 anos subiu uma posição em relação à última lista divulgada e aparece em 59º lugar do ranking mundial.

Depois de uma sequência de torneios em quadras rápidas, o brasileiro tirou um período de férias para descansar junto de sua família. Na sequência, João treinará no saibro para se readaptar à superfície, onde disputará o Masters 1000 de Madri, disputado de 21 de abril a 4 de maio.

"Estou de férias agora. Tenho uma semana, vou voltar para o Rio para descansar junto com a família e a namorada. Depois, treino no saibro por mais duas semanas e volto", disse João, em entrevista à ESPN.

João Fonseca vem competindo em alto nível desde quando foi campeão do Next Gen ATP Finals, em dezembro de 2024. A partir disso, o tenista brasileiro vem melhorando sua colocação no ranking e, desde a primeira lista divulgada no dia 6 de janeiro de 2025, ele já subiu 54 posições.

Veja as posições de João Fonseca no ranking em 2025

06/01/2025 - 113º no ranking

13/01 - 112º

27/01 - 99º

03/02 - 98º

10/02 - 99º

17/02 - 68º

24/02 - 78º

03/03 - 80º

17/03 - 60º

31/03 - 59º

