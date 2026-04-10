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Tênis João Fonseca mostra evolução e só perdeu para tops do tênis nos Masters de 2026 Tenista foi valente diante de Alexander Zverev, número 3 do mundo, mas acabou derrotado por 2 sets a 1

Aos 19 anos, João Fonseca já demonstra maturidade suficiente para buscar voos mais altos na carreira. Depois de despontar no ano passado como um dos tenistas mais promissores do circuito, o carioca vem demonstrando que tem potencial para figurar entre os melhores nos próximos anos.

Em seu segundo ano como profissional, ele foi derrotado apenas pelos líderes do ranking da ATP em torneios de Masters.

Fonseca esteve próximo de alcançar a maior vitória da carreira em termos de ranking nesta sexta-feira. O brasileiro, que detém a 40ª posição do ranking, foi valente diante de Alexander Zverev, número 3 do mundo, e teve chances reais de avançar às semifinais em Monte Carlo, mas acabou derrotado por 2 a 1 em partida bastante equilibrada.

Fonseca também já havia esbarrado em Jannik Sinner, atual número 2 do mundo, no Masters de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Mesmo diante de um dos jogadores mais consistentes do circuito, o brasileiro conseguiu competir em alto nível, mostrando personalidade e capacidade.

A derrota veio, por 2 a 0, mas acompanhada de sinais claros de evolução técnica e mental. À época, o italiano classificou o carioca como "jogador incrível"

Outro desafio de peso foi contra Carlos Alcaraz, líder do ranking da ATP, na segunda rodada do Miami Open. Contra o espanhol, conhecido pelo estilo agressivo e versátil, Fonseca apresentou um desempenho sólido, com momentos de domínio e coragem nos pontos decisivos.

Embora o resultado não tenha sido favorável, com um 2 a 0 para o melhor do mundo, o carioca deu sinais claros de evolução mesmo após iniciar a temporada com uma lesão na lombar.

Mesmo com a eliminação em Monte Carlo, Fonseca deve ganhar posições no ranking. Atual 40º colocado na lista, o jovem tenista carioca garantiu o 35º lugar na relação com 1.315 pontos A atualização do ranking acontece na próxima segunda-feira.

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