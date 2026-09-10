A- A+

TÊNIS João Fonseca na Copa Davis: saiba quando o tenista brasileiro voltará às quadras Afastado por lesão, jovem de 20 anos não disputa uma partida desde o dia 16 de agosto

Afastado das competições por conta de uma lesão no abdômen, João Fonseca está perto de voltar às quadras. Após desistir do US Open, último Grand Slam do ano, o tenista brasileiro, 26º do mundo, disputará a Copa Davis, que acontece nos dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

A inédita etapa carioca da competição marca o retorno do brasileiro de 20 anos à sua cidade natal em disputa pelo Brasil contra a Suíça. Depois, João retomará a temporada de 2026 no circuito ATP e terá sua primeira oportunidade de voltar a pontuar no ranking mundial no ATP 500 de Tóquio, no Japão, disputado no fim de setembro.

João Fonseca, tenista brasileiro. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

João Fonseca não entra em quadra desde o dia 16 de agosto, quando venceu o holandês Botic van de Zandschulp pela segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Com quase um mês de ausência, o brasileiro perderá duas colocações no ranking ATP e cairá para a 28ª posição, passando a somar 1.750 pontos.

O jovem tenista tem sofrido com questões físicas em 2026. Recentemente, ele desistiu da terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Em janeiro, ficou fora de Brisbane e Adelaide, na Austrália, por conta de um incômodo na lombar. Em maio, esteve ausente de Hamburgo, na Alemanha, após sentir o punho direito. Já em junho, um desconforto no ombro direito o tirou de Eastbourne, na Inglaterra.





Veja também