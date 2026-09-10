Qui, 10 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta10/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TÊNIS

João Fonseca na Copa Davis: saiba quando o tenista brasileiro voltará às quadras

Afastado por lesão, jovem de 20 anos não disputa uma partida desde o dia 16 de agosto

Reportar Erro
João Fonseca em partida no Grand Slam de Roland GarrosJoão Fonseca em partida no Grand Slam de Roland Garros - Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

Afastado das competições por conta de uma lesão no abdômen, João Fonseca está perto de voltar às quadras. Após desistir do US Open, último Grand Slam do ano, o tenista brasileiro, 26º do mundo, disputará a Copa Davis, que acontece nos dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Leia também

• Sem Grand Slam e fora do top 10, João Fonseca faz 20 anos longe dos "ETs", mas no caminho certo

• Incômodo no abdômen tira João Fonseca do Masters 1000 de Cincinnati

• Rival de João Fonseca faz "cera" com cadarço e desperta ira de adversários no tênis

A inédita etapa carioca da competição marca o retorno do brasileiro de 20 anos à sua cidade natal em disputa pelo Brasil contra a Suíça. Depois, João retomará a temporada de 2026 no circuito ATP e terá sua primeira oportunidade de voltar a pontuar no ranking mundial no ATP 500 de Tóquio, no Japão, disputado no fim de setembro.

João Fonseca em Roland GarrosJoão Fonseca, tenista brasileiro. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

João Fonseca não entra em quadra desde o dia 16 de agosto, quando venceu o holandês Botic van de Zandschulp pela segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Com quase um mês de ausência, o brasileiro perderá duas colocações no ranking ATP e cairá para a 28ª posição, passando a somar 1.750 pontos.

O jovem tenista tem sofrido com questões físicas em 2026. Recentemente, ele desistiu da terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Em janeiro, ficou fora de Brisbane e Adelaide, na Austrália, por conta de um incômodo na lombar. Em maio, esteve ausente de Hamburgo, na Alemanha, após sentir o punho direito. Já em junho, um desconforto no ombro direito o tirou de Eastbourne, na Inglaterra.

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Joao Fonseca (@joaoffonseca)


Reportar Erro

Veja também

Newsletter